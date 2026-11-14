Над 12 500 полета са отменени след срива в САЩ

Над 12 500 полета са отменени в Съединените щати в петък и събота след технически срив в системата за управление на въздушното движение. По данни на FlightAware общият брой на отменените полети е достигнал 12 506, като само за петък са отчетени 9132 отменени и 7030 закъснели полета. В събота сутринта са били отменени още 3374 полета, а 1008 са закъснели.

Федералната авиационна администрация въведе национална забрана за излитане на 13 ноември заради комуникационен проблем, засегнал множество регионални центрове за управление на въздушното движение. Ограничението продължи повече от четири часа и беше отменено около 20:15 часа местно време. По данни на авиационната аналитична компания Cirium приблизително 11 000 полета с над 1,5 милиона пътници са били планирани да излетят от американски летища след 16:00 часа в петък.

Нова технология е претоварила старата система

Американски представители посочиха, че нова технология, внедрявана в системата за управление на въздушното движение, е претоварила остаряло оборудване. Така са възникнали прекъсвания в комуникациите и радарното покритие. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че старите превключватели и маршрутизатори са били претоварени с данни. Той каза, че системата трябва да бъде изцяло обновена и определи случая като извънредна ситуация.

„Нашият изпълнител не беше на висотата на момента“, заяви Дъфи.

Федералната авиационна администрация съобщи, че техниците разследват повредата. Засега няма данни проблемът да е бил причинен от кибератака. Повече от 3000 самолета, които са били във въздуха при издаването на заповедта, са кацнали безопасно.

Нормализиране на графика се очаква до неделя

Администраторът на FAA Брайън Бедфорд заяви, че въздушният транспорт ще продължи да работи с отменени и закъснели полети, но „най-лошото е зад нас“. По думите му графикът трябва да се върне към нормалното до края на неделя.

Спирането е първото национално ограничение на полетите в САЩ от януари 2023 г., когато повреда в системата за разпространение на известия за безопасност до пилотите прекъсна излитанията и засегна над 10 000 полета. Настоящият срив отново постави под въпрос състоянието на американската инфраструктура за управление на въздушното движение.

Конгресът вече е одобрил 12,5 милиарда долара за модернизация на телекомуникационните и радарните системи. Администрацията на президента поиска допълнително финансиране от 30,1 милиарда долара, от които 10,1 милиарда долара са предназначени за въздушното движение. Авиокомпаниите продължават да пренареждат разписанията и да пренасочват пътници, като последиците от спирането се очаква да продължат и през следващите дни.

Източници: apnews.com, goodmorningamerica.com, investing.com