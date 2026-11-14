САЩ: Техническа повреда, а не кибератака, спря полетите

Техническа повреда, а не кибератака, е довела до спирането на излитанията от всички летища в САЩ за повече от четири часа. Това заяви министърът на транспорта Шон Дъфи, след като проблем в системата за управление на въздушното движение предизвика мащабни закъснения и отменени полети.

По думите на Дъфи остаряло оборудване е било претоварено с данни по време на работа по телекомуникационна линия. Извършвала се е подмяна на стар меден кабел с оптичен и е бил инсталиран нов маршрутизатор. Все още се изяснява дали прекъсването е причинено от грешка на изпълнителя или от дефект в оборудването.

„Изпълнителят ни не беше на висотата на ситуацията“, каза Дъфи.

Предварителната проверка сочи към проблеми с маршрутизатори от по-старо поколение, които са започнали да подават несъгласувани данни към по-широката система за управление на въздушното движение. Това е довело до прекъсвания в комуникациите и радарното обслужване.

„Няма никакви следи от нещо злонамерено“, заяви ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд. Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин също каза, че няма данни за кибератака, но причината за повредата продължава да се изяснява.

Хиляди полети бяха засегнати

Федералната авиационна администрация наложи национално спиране на излитанията на 13 ноември, след като в различни центрове за управление на въздушното движение започнаха да се появяват прекъсвания в комуникациите и радарните данни. Ограничението беше отменено вечерта, но нормализирането на графика се оказа постепенно.

По данни, цитирани от „Асошиейтед прес“, около 11 000 полета с повече от 1,5 милиона пътници са били планирани след 16:00 часа източноамериканско време. В момента на спирането във въздуха са се намирали над 3500 самолета, а повече от 3000 са кацнали безопасно. Най-малко 827 полета са били отклонени или върнати към летищата на излитане.

На 14 ноември всички системи на Федералната авиационна администрация са работели в пълен режим. Авиокомпаниите обаче предупредиха за продължаващи закъснения и отменени полети. Бедфорд заяви, че най-тежките последици са отминали, но възстановяването на графика ще продължи. Очакването е операциите да се нормализират до края на неделя.

Дъфи настоява за модернизация

Министърът на транспорта използва кризата, за да призове Конгреса да осигури допълнително финансиране за подмяна на остарялата инфраструктура. Дъфи заяви, че проблемът не е свързан с новата система с изкуствен интелект, която се внедрява във Федералната авиационна администрация.

„Това е цялото старо оборудване. Нито едно от новите съоръжения, които бяха въведени, не се повреди“, каза Дъфи. Той предупреди, че подобни прекъсвания могат да се повторят, ако системата не бъде изцяло обновена.

Източници: apnews.com, axios.com