След 28 години: Демократ спечели губернаторските избори в Аляска

Демократът Джонатан Крайс-Томкинс спечели изборите за губернатор на Аляска и ще бъде първият представител на партията на поста след 1998 г. Той победи трима републиканци, сред които Бернадет Уилсън, подкрепена от президента Доналд Тръмп.

Крайс-Томкинс премина границата от 50% на първия тур, което му осигури победата без необходимост от преразпределение на вторите предпочитания. При преброени 256 823 гласа той водеше убедително пред Уилсън, която получи 28,7%. Дейв Бронсън беше трети с 13,7%, а Трег Тейлър остана четвърти със 7,3%, съобщи Alaska Beacon.

„Избирателите поискаха промяна и управление, което работи отвъд партийните разделения, за да придвижи Аляска напред“, заяви Крайс-Томкинс в изявление след победата. Той посочи, че кампанията му е била подкрепена от 10 100 дарители.

Разделенията сред републиканците помогнаха на демократа

Крайс-Томкинс беше единственият демократ в общата надпревара. След първичните избори другият представител на партията Том Бегич се оттегли, за да се обедини подкрепата зад кандидата с най-висок резултат. Така на финалния вот останаха един демократ и трима републиканци.

Тръмп подкрепи Уилсън и призова републиканците да се консолидират около нея. Дейв Бронсън, бивш кмет на Анкъридж, и Трег Тейлър, бивш главен прокурор на щата, обаче останаха в надпреварата. Според „Вашингтон пост“ това е разделило републиканския вот и е улеснило победата на Крайс-Томкинс.

„Поздравявам новоизбрания губернатор Крайс-Томкинс за победата с мнозинство“, заяви Бронсън. Уилсън също призна резултата: „Той беше начело в изборната нощ и на първия тур. Той ще бъде вашият губернатор.“

Най-младият губернатор в историята на щата

Крайс-Томкинс е на 37 години и ще бъде най-младият губернатор в историята на Аляска. Той ще бъде и едва третият губернатор на щата, роден там. Последният демократ на поста беше Тони Ноулс, който управляваше от 1994 до 2002 г.

Новият губернатор водеше кампания с обещания за по-достъпни цени, пълно финансиране на държавните училища и намаляване на енергийните разходи. Той заяви, че ще търси сътрудничество с демократи, републиканци и независими представители.

Крайс-Томкинс трябва да положи клетва на 7 декември. До 15 декември той трябва да представи проектобюджета на щата. Победата му увеличава броя на щатите с демократически губернатори до 30, съобщи Асошиейтед прес.

Източници: apnews.com, alaskabeacon.com, cnn.com