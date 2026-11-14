Новини
Свят »
САЩ »
След 28 години: Демократ спечели губернаторските избори в Аляска
  Тема: Избори

След 28 години: Демократ спечели губернаторските избори в Аляска

14 Ноември, 2026 22:10 968 11

  • аляска-
  • губернаторски избори-
  • джонатан крайс-томкинс-
  • демократи-
  • доналд тръмп

Джонатан Крайс-Томкинс е първият демократ, избран за губернатор на щата след 1998 г. Той победи трима републиканци, сред които кандидат, подкрепен от Доналд Тръмп

След 28 години: Демократ спечели губернаторските избори в Аляска - 1
Снимка: anews.com.tr
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократът Джонатан Крайс-Томкинс спечели изборите за губернатор на Аляска и ще бъде първият представител на партията на поста след 1998 г. Той победи трима републиканци, сред които Бернадет Уилсън, подкрепена от президента Доналд Тръмп.

Крайс-Томкинс премина границата от 50% на първия тур, което му осигури победата без необходимост от преразпределение на вторите предпочитания. При преброени 256 823 гласа той водеше убедително пред Уилсън, която получи 28,7%. Дейв Бронсън беше трети с 13,7%, а Трег Тейлър остана четвърти със 7,3%, съобщи Alaska Beacon.

„Избирателите поискаха промяна и управление, което работи отвъд партийните разделения, за да придвижи Аляска напред“, заяви Крайс-Томкинс в изявление след победата. Той посочи, че кампанията му е била подкрепена от 10 100 дарители.

Разделенията сред републиканците помогнаха на демократа

Крайс-Томкинс беше единственият демократ в общата надпревара. След първичните избори другият представител на партията Том Бегич се оттегли, за да се обедини подкрепата зад кандидата с най-висок резултат. Така на финалния вот останаха един демократ и трима републиканци.

Тръмп подкрепи Уилсън и призова републиканците да се консолидират около нея. Дейв Бронсън, бивш кмет на Анкъридж, и Трег Тейлър, бивш главен прокурор на щата, обаче останаха в надпреварата. Според „Вашингтон пост“ това е разделило републиканския вот и е улеснило победата на Крайс-Томкинс.

„Поздравявам новоизбрания губернатор Крайс-Томкинс за победата с мнозинство“, заяви Бронсън. Уилсън също призна резултата: „Той беше начело в изборната нощ и на първия тур. Той ще бъде вашият губернатор.“

Най-младият губернатор в историята на щата

Крайс-Томкинс е на 37 години и ще бъде най-младият губернатор в историята на Аляска. Той ще бъде и едва третият губернатор на щата, роден там. Последният демократ на поста беше Тони Ноулс, който управляваше от 1994 до 2002 г.

Новият губернатор водеше кампания с обещания за по-достъпни цени, пълно финансиране на държавните училища и намаляване на енергийните разходи. Той заяви, че ще търси сътрудничество с демократи, републиканци и независими представители.

Крайс-Томкинс трябва да положи клетва на 7 декември. До 15 декември той трябва да представи проектобюджета на щата. Победата му увеличава броя на щатите с демократически губернатори до 30, съобщи Асошиейтед прес.

Източници: apnews.com, alaskabeacon.com, cnn.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ