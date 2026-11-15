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Убит е командирът на бригадата на „Хамас“ в Рафах

Убит е командирът на бригадата на „Хамас“ в Рафах

15 Ноември, 2026 04:30 391 1

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Самир Абу Юнис е загинал при израелски въздушен удар в Хан Юнис. Израелската армия потвърди, че е поразила високопоставен командир, но първоначално не назова името му

Убит е командирът на бригадата на „Хамас“ в Рафах - 1
Снимка: imemc.org
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Командирът на бригадата на „Хамас“ в Рафах Самир Абу Юнис е убит при израелски въздушен удар в южната част на Ивицата Газа, съобщиха източници от палестинската групировка пред „Ройтерс“. Въоръженото крило на „Хамас“ идентифицира Абу Юнис като 53-годишен висш командир, участвал в планирането и ръководенето на изпълнението на атаката срещу Израел от 7 октомври 2023 г.

Ударът е нанесен в района Ал-Маваси в Хан Юнис. По данни на медици Абу Юнис е загинал, а други хора са били ранени. Според палестински източници атаката е засегнала място, където командирът се е укривал.

Израелската армия и службата за вътрешна сигурност Шин Бет потвърдиха, че са извършили удар срещу висш представител на военното крило на „Хамас“, но първоначално не съобщиха името на мишената. В съвместното им изявление тя е описана като „високопоставен терорист във военното крило на „Хамас“.

Смяната на командването в Рафах

Абу Юнис е поел командването на бригадата в Рафах по-малко от два месеца преди смъртта си. Той е наследил Наел Абу Обейд, за когото израелските власти съобщиха, че е бил убит при въздушен удар през септември 2026 г.

Бригадата в Рафах е част от „Из ад-Дин ал-Касам“ - военното крило на „Хамас“. Израелските сили многократно са насочвали удари срещу командири на регионалните бригади на групировката в южната част на Газа.

Удари въпреки прекратяването на огъня

Прекратяването на огъня, постигнато през октомври 2025 г., спря мащабните бойни действия, но не прекрати израелските удари в Ивицата Газа. По данни на здравните власти в Газа след началото на примирието са загинали най-малко 1600 палестинци. За същия период са съобщени петима загинали израелски военнослужещи.

Израел заявява, че продължава да нанася удари по командири и бойци на „Хамас“, които според властите възстановяват военните способности на групировката и подготвят нови атаки. „Хамас“ от своя страна не е обявил промяна в позицията си относно въоръжението и структурата на военното си крило.

Източници: wncy.com, timesofisrael.com, ynetnews.com


Палестина
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