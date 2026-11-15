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Саудитската коалиция свали дрон над Източната провинция

Саудитската коалиция свали дрон над Източната провинция

15 Ноември, 2026 04:33, обновена 15 Ноември, 2026 04:34 462 0

  • саудитска арабия-
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  • хуси

Говорителят на коалицията не съобщи откъде е изстрелян безпилотният апарат и дали е причинил щети

Саудитската коалиция свали дрон над Източната провинция - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която воюва срещу йеменските хуси, съобщи, че е прихванала и унищожила дрон над Източната провинция на кралството.

„Противовъздушната отбрана прихвана и унищожи дрон в Източната провинция“, написа говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики. Той не посочи откъде е изстрелян апаратът, какъв тип е бил и към каква цел се е насочвал.

Не са съобщени жертви или материални щети. Не е ясно и дали дронът е бил унищожен преди да навлезе в района на конкретен обект. Източната провинция е най-важният петролен район на Саудитска Арабия и включва ключови находища, преработвателни мощности и терминали.

Поредица от съобщения за дронове

Случаят е част от поредица съобщения за въздушни заплахи срещу кралството. Ройтерс съобщи, че в отделно изявление коалицията е обявила за два прихванати дрона, за които е посочила, че са изстреляни от хусите. Единият е бил свален над района на Рияд, а другият над Източната провинция.

Паралелно с това хусите заявиха, че са атакували помпена станция от саудитския нефтопровод „Изток–Запад“, петролен обект в Янбу и сграда на „Saudi Aramco“ в Рияд. Саудитска Арабия не е потвърдила тези твърдения, а данните за нанесени щети не са независимо проверени.

Новата ескалация се развива на фона на продължаващия конфликт в Йемен. Хусите превзеха Сана през 2014 г., а година по-късно Саудитска Арабия оглави военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство.

Източници: aa.com.tr, dawn.com, apnews.com


Саудитска Арабия
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