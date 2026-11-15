Най-малко шестима загинаха при преобръщане на автобус в Колумбия

Най-малко шестима души са загинали, а 11 са ранени, след като автобус се е преобърнал на път в югозападна Колумбия, съобщи Националната полиция. Инцидентът е станал на шосето между Гарсон и Нева, в департамент Уила.
Автобусът е пътувал към Богота, след като е тръгнал от общността Сан Висенте в южния департамент Какета. След катастрофата на място са изпратени пътни полицаи, пожарникари и служители на пътната концесия. Пострадалите са откарани за лечение в болници в близкия град Нева. По-късно автобусът е бил преместен, а движението по пътя е възстановено.
Проверява се версия за микросън
Точната причина за преобръщането все още се изяснява. Според полицейски доклад, видян от Асошиейтед прес, водачът може да е заспал за кратко зад волана. Подобен краткотраен епизод на заспиване се обозначава като „микросън“.
Полицията не е съобщила имената на загиналите. Разследването трябва да установи дали умората на водача е допринесла за инцидента и как точно автобусът е излязъл от контрол.
Различия в съобщенията за броя на жертвите
Данните за последиците от катастрофата не са еднакви в отделните публикации. „Ел Еспектадор“ съобщава за седем загинали и над 15 ранени, като посочва, че автобусът е превозвал 37 души и е пътувал по маршрута Флоренсия–Богота.
Агенция Синхуа, цитирана от малайзийския вестник „Тhe Star“, съобщава за осем загинали и 20 ранени. В публикацията се посочва, че властите все още потвърждават окончателния брой на жертвите и установяват самоличността им.
Към този момент потвърдената от Националната полиция информация, цитирана от Асошиейтед прес, е за най-малко шестима загинали и 11 ранени. Очаква се властите да уточнят окончателния брой на жертвите и пострадалите.
Източници: apnews.com, elespectador.com, thestar.com.my
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