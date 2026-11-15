Най-малко шестима загинаха при преобръщане на автобус в Колумбия

Най-малко шестима души са загинали, а 11 са ранени, след като автобус се е преобърнал на път в югозападна Колумбия, съобщи Националната полиция. Инцидентът е станал на шосето между Гарсон и Нева, в департамент Уила.

Автобусът е пътувал към Богота, след като е тръгнал от общността Сан Висенте в южния департамент Какета. След катастрофата на място са изпратени пътни полицаи, пожарникари и служители на пътната концесия. Пострадалите са откарани за лечение в болници в близкия град Нева. По-късно автобусът е бил преместен, а движението по пътя е възстановено.

Проверява се версия за микросън

Точната причина за преобръщането все още се изяснява. Според полицейски доклад, видян от Асошиейтед прес, водачът може да е заспал за кратко зад волана. Подобен краткотраен епизод на заспиване се обозначава като „микросън“.

„Водачите трябва да се уверяват, че са имали достатъчно почивка преди началото на пътуването“, заяви полковник Едвин Кореа, директор на отдела на полицията за пътния контрол и транспорта.

Полицията не е съобщила имената на загиналите. Разследването трябва да установи дали умората на водача е допринесла за инцидента и как точно автобусът е излязъл от контрол.

Различия в съобщенията за броя на жертвите

Данните за последиците от катастрофата не са еднакви в отделните публикации. „Ел Еспектадор“ съобщава за седем загинали и над 15 ранени, като посочва, че автобусът е превозвал 37 души и е пътувал по маршрута Флоренсия–Богота.

Агенция Синхуа, цитирана от малайзийския вестник „Тhe Star“, съобщава за осем загинали и 20 ранени. В публикацията се посочва, че властите все още потвърждават окончателния брой на жертвите и установяват самоличността им.

Към този момент потвърдената от Националната полиция информация, цитирана от Асошиейтед прес, е за най-малко шестима загинали и 11 ранени. Очаква се властите да уточнят окончателния брой на жертвите и пострадалите.

Източници: apnews.com, elespectador.com, thestar.com.my