САЩ посредничат за пряк диалог между Европа и Русия

Съединените щати работят за установяване на пряк контакт между Русия и европейските държави по въпросите на сигурността и войната в Украйна, заяви специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър след преговорите в Абу Даби.

„Фокусът ни сега е върху улесняването на прекия контакт между Москва и европейските партньори и върху подготовката на дневния ред за следващия кръг от тристранни преговори“, написа Къшнър.

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Преговорите в столицата на Обединените арабски емирства се състояха на 10 и 11 ноември. Те бяха първите подкрепени от САЩ преки разговори между руски и украински представители от девет месеца. Американската страна беше представена от Къшнър и Стив Уиткоф.

Европа може да бъде включена в следващия кръг

След срещите в Абу Даби Уиткоф и Къшнър пътуваха до Москва, където разговаряха с руския президент Владимир Путин, а след това се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Къшнър заяви, че следващият кръг от разговори ще бъде разширен с участието на европейски държави. По думите му това ще позволи паралелно с териториалните въпроси между Русия и Украйна да бъдат обсъждани и по-широки договорености за сигурността в Европа.

Позицията на Москва обаче остава по-предпазлива. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Русия още не е взела окончателно решение за участието на европейски представители в преговорите.

„Когато разберем истинските им намерения и готовността им да допринесат за мирния процес, тогава ще бъде възможно да се вземе решение за диалог по украинското уреждане в разширен формат“, заяви Песков.

По данни на Ройтерс Песков е допуснал възможността за контакти между Москва и Европа и преди включването на европейски представители в официалните преговори, но е уточнил, че конкретни разговори по този въпрос все още не са провеждани.

Киев предупреждава за риск за НАТО

Володимир Зеленски заяви, че САЩ са повдигнали идеята за нова рамка за сигурност в Европа. Украинският президент предупреди, че подобна дискусия може да бъде използвана от Москва за отслабване на НАТО и за преразглеждане на границите на континента.

„Според мен това може да бъде опасно. Това не трябва да бъде основният дневен ред“, каза Зеленски.

Той отхвърли възможността Украйна доброволно да предаде територии. Киев и Москва продължават да имат сериозни разногласия по териториалните въпроси, както и по условията за прекратяване на бойните действия.

Обсъжда се и мащабен обмен на пленници

Преговорите в Абу Даби не доведоха до споразумение за по-широк мирен план, но Русия и Украйна са постигнали договореност да работят по нов обмен на военнопленници. Джаред Къшнър заяви, че става дума за възможно най-големия обмен от началото на войната, който може да събере хиляди хора със семействата им.

Следващият етап от дипломатическите усилия ще зависи от това дали Москва ще приеме официалното участие на европейски представители и дали Русия и Украйна ще успеят да сближат позициите си по територията, гаранциите за сигурност и прекратяването на огъня.

Източници: cbsnews.com, apnews.com, investing.com