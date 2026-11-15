Саудитската коалиция свали две ракети към Рияд

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила две балистични ракети, изстреляни от хусите към Рияд. Съобщението беше направено след силни взривове, чути в саудитската столица.

„Въздушната отбрана прехвана и унищожи две балистични ракети, изстреляни от хусите към Рияд“, се казва в изявлението на коалицията.

Саудитската гражданска защита е издала предупреждение за опасност в района на столицата преди взривовете. По-късно властите са обявили, че непосредствената опасност е преминала. Коалицията съобщи и за прехванати две крилати ракети, насочени към Рияд и южния регион на страната.

Щети по сграда на „Арамко“

Отломки от прехванатите ракети са повредили административна сграда на държавната петролна компания „Арамко“ във финансовия район „Крал Абдула“ в Рияд. Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че щетите са малки и няма загинали или ранени.

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви, че групировката е извършила шест операции с балистични и крилати ракети и дронове. По думите му мишени са били международното летище „Крал Халид“, обекти на „Арамко“ в Рияд и Хурайс, както и помпена станция №8 в Даудми. Хусите твърдят, че атаките са нанесли значителни щети, но тези данни не са потвърдени независимо.

Боевете между Саудитска Арабия и хусите се разрастват

Новата атака последва подновяването на бойните действия между Саудитска Арабия и хусите след примирието, договорено с посредничеството на ООН през 2022 г. Според Ройтерс сраженията са се активизирали отново през юли 2026 г., като хусите са започнали да атакуват саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения с ракети и дронове. Саудитска Арабия извършва въздушни удари по цели на групировката в Йемен.

Инцидентът стана ден след като здравното министерство, контролирано от хусите, съобщи за най-малко 33 загинали при саудитски въздушни удари край Сана. Саудитските власти заявиха, че проверяват това твърдение.

Източници: apnews.com, theprint.in, thenationalnews.com