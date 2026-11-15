Пашинян вижда Армения в ЕС след 20 години

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че вижда Армения като част от Европейския съюз след 20 години. Той направи изказването по време на среща с експерти в Института за международни и европейски отношения в Дъблин, съобщи агенция „Новости-Армения“.

Пашинян беше попитан как си представя страната в бъдеще и какви са перспективите пред европейската ѝ интеграция. В отговора си той подчерта, че отношенията между Ереван и Брюксел са се променили коренно през последните години.

Парламентът е дал начало на процедурата

„Сега и двете страни констатират, че отношенията между Армения и Европейския съюз се намират на най-високото равнище в цялата им история“, заяви Пашинян.

Арменският премиер припомни, че парламентът на страната е приел закон за започване на процеса по присъединяване към Европейския съюз. По думите му инициативата първоначално е дошла от граждани, които са използвали предвидения в Конституцията механизъм за законодателна инициатива чрез събиране на подписи.

Пашинян обясни, че при отхвърляне на законопроекта неговите инициатори са можели да продължат да събират подписи, за да поставят въпроса на референдум. Парламентарното мнозинство обаче е подкрепило инициативата.

Първа среща на върха между Армения и ЕС

„Юридически в момента имаме приет закон за започване на процеса по присъединяване на Армения към Европейския съюз“, каза арменският премиер.

Като важни етапи в задълбочаването на отношенията Пашинян посочи първата в историята среща на върха между Армения и ЕС, проведена през май 2026 г. в Ереван, както и приемането на документ за стратегическата програма на партньорството.

Срещата на върха се състоя на 4 и 5 май 2026 г. Европейският съвет определи събитието като първата среща на високо равнище между Европейския съюз и Армения, а приетата съвместна декларация постави акцент върху задълбочаването на политическото, икономическото и секторното сътрудничество.

„Отношенията ни с Европейския съюз се развиват много бързо и много осезаемо“, заяви Пашинян. Той не посочи конкретна дата за евентуалното членство на Армения в ЕС, което означава, че визията за присъединяване след 20 години остава политическа перспектива, а не поет срок.

Източници: newsarmenia.am, apnews.com