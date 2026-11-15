Иран обяви нова атака с шест дрона срещу американска радарна инсталация в Бахрейн

Иран е нанесъл удар с шест безпилотни летателни апарата срещу американска радарна инсталация във военновъздушната база Рифа в Бахрейн. Това твърди Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) в официално съобщение, разпространено от иранските информационни канали на 15 ноември.

Според изявлението атаката е извършена от Въздушно-космическите сили на елитното военно формирование и представлява втора фаза от отговора на Иран на действията на американските въоръжени сили.

„Във втората фаза на нашия решителен и съкрушителен отговор на откритата агресия на американската армия беше атакувана американска радарна станция за противовъздушна отбрана във вертолетната база Рифа в Бахрейн с шест дрона на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, се посочва в съобщението.

Иранската страна представя операцията като успешно поразяване на американския военен обект. Към момента обаче няма независимо потвърждение за нанесени щети, унищожено оборудване или пострадали военнослужещи.

Централното командване на САЩ отхвърли информацията.

Американските военни съобщиха, че са прехванали два еднопосочни ударни дрона, насочени към Бахрейн, като уточниха: „Няма ранени или щети“.

Вашингтон не потвърди да е нанесен удар по радарна инсталация или друга американска система за противовъздушна отбрана на острова. Бахрейн също не е потвърдил публично версията на Техеран.

Иранското съобщение е първото твърдение на страната за атака срещу американски военен обект в държава от Персийския залив от началото на септември. То идва на фона на продължаваща размяна на удари и обвинения между Иран и САЩ в района.

Американското присъствие в Бахрейн

В Бахрейн се намира базата за военноморска поддръжка в Манама, която е свързана с дейността на Пети американски флот. Съоръженията на САЩ на острова са част от регионалната мрежа за наблюдение, защита на военните сили и операции в Персийския залив.

Американското военно присъствие в страната има съществено значение за наблюдението на морските пространства, защитата на корабоплаването и операциите в Персийския залив, Арабско море и района на Ормузкия проток.

Радарните системи са важна част от тази инфраструктура, тъй като осигуряват възможности за откриване и проследяване на въздушни заплахи. Поради това съобщенията за атаки срещу подобни съоръжения имат значение не само за конкретната военна база, но и за по-широката система за регионална противовъздушна отбрана.

На 15 ноември Министерството на вътрешните работи на Бахрейн отправи две предупреждения за потенциални заплахи, призовавайки гражданите и живеещите в страната да запазят спокойствие и да се придвижат до най-близкото безопасно място. Властите не разкриха подробности за естеството на заплахите.

Нов етап от конфронтацията между Техеран и Вашингтон

Последното иранско съобщение трябва да бъде разглеждано в контекста на поредицата от взаимни обвинения и военни действия между САЩ и Иран.

На 13 ноември Корпусът на гвардейците на ислямската революция вече обяви, че е атакувал американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн. Тогава Техеран представи операцията като ответна мярка за предполагаем американски удар срещу телекомуникационно съоръжение в иранския град Сирик, провинция Хормозган.

Вашингтон отхвърли твърденията за успешно поразяване на радара. Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи, че два ирански дрона са били прехванати, без да има щети или пострадали.

Според публикация на Rudaw, позоваваща се на съобщението на КГИР, иранската страна твърди, че новата атака е постигнала целите си. Независими доказателства за резултата от операцията обаче не са представени.

Ормузкият проток остава в центъра на напрежението

Поредната ескалация се развива на фона на продължаващото противопоставяне около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ.

Иранската страна продължава да използва контрола върху достъпа до протока като стратегически инструмент в конфронтацията със САЩ. Вашингтон от своя страна поддържа морска блокада на иранските пристанища и оказва икономически натиск върху Техеран.

В същия ден иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че два петролни танкера са се запалили, след като са попаднали на морски мини в района на Ормузкия проток. Твърдението не е независимо потвърдено, а корабите не са идентифицирани.

Тези съобщения показват колко тясно са свързани военната конфронтация, сигурността на морските маршрути и енергийните доставки.

Източници: apnews.com, rferl.org, aljazeera.com