Спирането на полетите в САЩ доведе до недостиг на хотели

Временното спиране на полетите в САЩ доведе до дълги опашки по големите транспортни центрове, недостиг на хотелски стаи и рязко поскъпване на колите под наем. В Европа последствията бяха по-ограничени заради разликата във времето между двата континента и ограниченията за нощни полети.

Всички полети към Съединените щати бяха преустановени през нощта. По-късно „Евроконтрол“ премахна съобщението за забрана на излитанията и призова авиокомпаниите да уведомяват пътниците за закъсненията на самолетите, които не са могли да излетят веднага.

„По-голямата част от полетите към САЩ успяха да се осъществят според плана“, заяви германската авиационна група „Луфтханза“. В Испания „Иберия“ предупреди, че затварянето на въздушното пространство може да се отрази на дневното ѝ разписание, но първоначално нямаше конкретни данни за отменени или закъснели полети от Мадрид.

Закъснения и отменени полети в Европа

На летище „Фиумичино“ в Рим бяха отчетени закъснения на няколко свързващи полета. Самолетите за Чикаго закъсняха с повече от два часа, тези за Атланта - с час и половина, а полетът за Детройт - с 30 минути. За следобеда се очакваха закъснения от три до четири часа при полети от Лос Анджелис, Хюстън и Атланта.

В Лондон беше отменен полет на „Бритиш еъруейз“ от „Хийтроу“ до Ню Йорк, което засегна и полет на „Върджин Атлантик“ по същия маршрут. Отменен беше и полет до Далас, както и няколко пристигащи полета от САЩ. В Швейцария беше отменен един полет на „Суис“ от Маями до Цюрих.

Пътници търсят хотели и коли под наем

В САЩ хаосът продължи и след отмяната на забраната, съобщиха американски медии. Пътуващите се опитваха да получат багажа си и да продължат към крайните си дестинации по шосе.

Търсенето на хотелски стаи се увеличи на много места. Пътничка на летище „Нюарк“ разказа, че е направила резервация, но тя е била отменена заради липса на свободни места. В Чикаго и на други летища рязко нарасна интересът към автомобилите под наем, което доведе и до поскъпване на акциите на компанията „Херц“.

Извън САЩ Си Ен Ен съобщи, че множество пътници са останали блокирани в Мексико Сити.

Дъфи обвини остарялата технология

Транспортният министър на САЩ Шон Дъфи отхвърли твърденията, че правителството носи отговорност за проблема. „Причината е остарялата технология, а не новите системи“, заяви той.

Мрежата за контрол на въздушното движение в САЩ се е развивала в продължение на десетилетия и включва комбинация от стари и нови технологии. В началото на месеца Дъфи обяви планове компютърни системи, датиращи от 80-те години, постепенно да бъдат изведени от употреба до края на 2028 г.

Федералната авиационна администрация е спирала всички излитания в страната само два пъти след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Предишният случай е от януари 2023 г., когато повреда в системата за предаване на съобщения към пилотите доведе до спиране, отменено след няколко часа.