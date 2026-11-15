Въздушният трафик в САЩ се очаква да се нормализира до края на деня

Въздушният трафик в Съединените щати се очаква да се върне към нормалния си график до края на неделя, след като национално спиране на полетите предизвика хиляди отменени и забавени полети. Администраторът на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд заяви, че системата за управление на въздушното движение е стабилна, а авиокомпаниите очакват да възстановят пълните си разписания.

„Най-лошото е зад нас“, каза Бедфорд, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му авиокомпаниите очакват „пълна точност на графиците“ до края на неделя. Въпреки това последствията от спирането продължиха и през събота, когато превозвачите отмениха над 5000 полета, за да пренаредят самолетите и екипажите си.

FAA издаде национална забрана за излитане на полети на 13 ноември. Мярката продължи повече от четири часа и беше отменена около 20:15 часа източноамериканско време. Това беше най-дългото подобно спиране в САЩ от 25 години. То е второто по мащаб след атаките от 11 септември 2001 г., като предишният национален срив беше през януари 2023 г., когато отказ на системата за известия до пилотите доведе до спиране на полетите.

При въвеждането на забраната около 3500 самолета са били във въздуха. Според транспортния министър Шон Дъфи всички са се приземили безопасно по установени процедури. Полетите са били спрени като предпазна мярка, след като властите са отчели нестабилност в комуникациите и радарните данни.

Дъфи свърза срива с технически работи в отдалечен обект на FAA, където изпълнител е подменял стари медни телекомуникационни линии с оптични влакна. По думите му при прехода маршрутизатор е започнал да претоварва други устройства в мрежата. Това е довело до проблеми при комуникацията между диспечерите и пилотите, както и до прекъсвания в част от радарните данни.

Бедфорд заяви, че нестабилност на комуникационните честоти е била установена в до 17 от 22-те регионални центъра за управление на въздушното движение в страната. Причината за конкретния технически отказ все още се изяснява, като Дъфи посочи възможна грешка на изпълнителя или повреда в оборудването.

FAA и американските власти подчертаха, че няма данни за кибератака или злонамерена намеса. Не е имало и непосредствена заплаха за обществото. Въпреки това случаят засили натиска върху Конгреса за ускорена модернизация на остарялата инфраструктура за управление на въздушното движение.

Очакването на FAA е основният график да бъде възстановен до края на неделя, но отделни отменени или забавени полети могат да продължат да засягат пътниците, докато авиокомпаниите преразпределят самолетите и екипажите си.

Източници: apnews.com, axios.com