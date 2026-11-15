Срещата на АСЕАН в Манила започна на фона на кризи

Лидерите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) се събраха в Манила за тридневна среща, доминирана от енергийните сътресения, търговските спорове и напрежението в Южнокитайско море. Форумът продължава до 17 ноември и включва разговори с представители на Съединените щати, Индия, Канада, Бразилия и Русия.

В АСЕАН членуват Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд, Бруней, Виетнам, Лаос, Мианмар, Камбоджа и Източен Тимор. Населението на блока е близо 694 милиона души. Организацията цели изграждането на единен пазар, но не разполага с правомощия да налага решения на своите членове.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да участва в специална среща с държавите от АСЕАН на 17 ноември. Предвиден е и двустранен разговор с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши. След това Тръмп трябва да пътува до Китай за срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество на 18 и 19 ноември.

Сред гостите са още индийският премиер Нарендра Моди, канадският премиер Марк Карни, бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и руският външен министър Сергей Лавров. Посещението на Лула да Силва е първата визита на действащ бразилски президент във Филипините. Карни ще произнесе реч, а участието на Лавров следва срещата Русия–АСЕАН през юли.

Държавите от региона са сред най-силно засегнатите от недостига на петрол и газ, свързан с конфликта между Съединените щати и Израел и Иран. Филипините, Виетнам и Малайзия са посочени като особено уязвими, а Манила обяви национално енергийно извънредно положение през март. Опасенията са, че конфликтът може да засегне и протока Малака между Индонезия, Малайзия и Сингапур.

Търговските отношения също са под натиск. Според Ал Джазира американските мита за държави от АСЕАН са се увеличили с между 10 и 12,5 процента от началото на втория мандат на Тръмп, което насърчава блока да търси по-тесни връзки с други партньори.

Южнокитайско море остава другият голям спорен въпрос. Китай, Бруней, Малайзия, Филипините, Виетнам и Тайван имат припокриващи се териториални претенции в район, смятан за богат на залежи от нефт и газ. Преговорите за кодекс на поведение продължават, но окончателно споразумение не се очаква на тази среща. В подготвеното общо изявление лидерите подчертават „важността на мирното разрешаване на споровете“ и свободата на корабоплаването.

Тайландско-камбоджанският граничен спор, гражданската война в Мианмар и кризата с рохингите също са в дневния ред. Според данни, цитирани от Ал Джазира, сблъсъците между Тайланд и Камбоджа са причинили най-малко 150 жертви и са разселили близо един милион души. Примирието е в сила от декември, но спорът за границата остава нерешен.

АСЕАН продължава да настоява за диалог в Мианмар, където армията и въоръжени групировки водят боеве след преврата през февруари 2021 г. Мирният план от пет точки, приет през април същата година, не е довел до прекратяване на насилието.

На срещата ще се обсъди и димът от продължителните пожари в Индонезия. Огънят е засегнал около 2,88 милиона хектара, а замърсяването е достигнало Малайзия, Филипините, Сингапур и Източен Тимор. Филипинското председателство на АСЕАН поставя сред очакваните резултати допълнителни мерки за енергийна и продоволствена сигурност и за ограничаване на трансграничното замърсяване.