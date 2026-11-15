Белият дом ще оспорва призовки на Конгреса за Тръмп

Белият дом ще оспорва част от бъдещите искания на Конгреса за документи и свидетелски показания, свързани с президента Доналд Тръмп, неговото семейство и бизнес контактите му. Главният юрисконсулт на администрацията Уил Шарф заяви пред Bloomberg, че изпълнителната власт няма предварително да се ангажира с изпълнението на всички призовки.

„Решението ще зависи от съдържанието на конкретното искане и от характера на разследването“, каза Шарф. Той посочи, че Белият дом е готов да защитава поверителните разговори на президента с ръководители на компании, ако те са свързани с официални решения на държавния глава.

Шарф допълни, че комуникацията между Тръмп и частни лица може да попадне под президентска привилегия. Тази позиция се основава на становище на правната служба към Министерството на правосъдието, според което защитата може да обхваща и разговори с външни съветници, когато те са свързани с официални президентски решения.

Новият Конгрес ще започне работа през януари 2027 г., след като демократите спечелиха контрол над законодателния орган на междинните избори. Робърт Гарсия се очаква да оглави Комисията по надзор към Камарата на представителите и вече даде знак, че ще използва правомощията ѝ за широки проверки.

Демократите планират да проучат как са се увеличили богатството и бизнес интересите на Тръмп и семейството му след завръщането му в Белия дом. Възможните теми включват държавни договори, кредити, решения на регулатори, финансирането на балната зала на Белия дом, сделки с полезни изкопаеми и криптопроекти, свързани с близки до президента бизнесмени.

Сред обсъжданите направления са и контактите на Тръмп с представители на бизнеса. Според РБК и Bloomberg сред компаниите, които могат да попаднат под проверка, са производители на безпилотни системи, криптопроектът World Liberty Financial и производителят на електронни цигари Juul Labs.

Особено внимание може да привлече контактът на Тръмп с Дженсън Хуанг, който доскоро беше главен изпълнителен директор на Nvidia. Вашингтон пост съобщи, че Марко Рубио е предал на президента информация от ЦРУ за предполагаеми отношения на Хуанг с Алис Хуанг, която американските служби подозират в сътрудничество с китайското разузнаване.

Случаят придоби значение заради ролята на Nvidia в износа на чипове за изкуствен интелект към Китай и заради близостта на Хуанг с президента. Конгресмените могат да поискат документи и свидетелски показания за решенията на администрацията относно износа на тези технологии, както и за начина, по който Белият дом е реагирал на разузнавателната информация.

Белият дом вече предупреди демократите, че действия, насочени към сплашване на държавни служители, могат да преминат границата на допустимото. Гарсия отхвърли предупреждението и заяви, че президентът „очевидно крие нещо“, а Конгресът е равнопоставен клон на властта.

Очаква се спорът да се прехвърли в съдилищата, ако администрацията откаже да изпълни конкретни призовки. Така още в началото на новия мандат на Конгреса може да започне продължителна битка за границите на президентската привилегия и правомощията за парламентарен контрол.

Източници: rbc.ru, news.bloomberglaw.com, apnews.com