Иран нанесе удар по американска база в Бахрейн – властите призоваха хората да се укрият

Експлозии и сирени са чути в Бахрейн, след като Иран заяви, че е атакувал с шест дрона американска военна база в държавата от Персийския залив. Експлозиите са били чути около 4:00 ч. местно време, а очевидци са съобщили за нова серия около 6:30 ч.

Според журналист на Франс прес в Бахрейн са прозвучали сирени. Властите са публикували няколко предупредителни съобщения, в които са призовали хората да потърсят убежища, без да уточняват каква е заплахата.

Иран твърди, че е използвал шест дрона

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал американска радарна система в хеликоптерната база „Ал Рифа“. Според иранското военно формирование операцията е извършена с шест дрона.

„Радарната система за противовъздушна отбрана на САЩ в хеликоптерната база „Ал Рифа“ беше атакувана с шест дрона на военновъздушните сили на КГИР“, заяви Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

Иранската страна също е заявила, че Ормузкият проток остава затворен и е предупредила, че всяка американска агресия ще бъде посрещната с „още по-силен и опустошителен отговор“.

Бахрейн: Всички дронове са прехванати

Армията на Бахрейн съобщи, че е прехванала всички безпилотни летателни средства, преди да достигнат целите си. В изявлението не се посочват данни за нанесени щети или пострадали.

Министерството на външните работи на Бахрейн осъди „иранската брутална агресия“ срещу кралството.

„Няма да позволим територията ни да бъде превърната в бойно поле за разчистване на сметки“, заяви ведомството.

Бахрейн е една от държавите в Залива, които бяха обект на многократни атаки от началото на войната в Близкия изток. В страната се намира голяма военноморска база на САЩ.

Предишна атака срещу американска радарна система

В петък Корпусът на гвардейците на Ислямската революция пое отговорност за друга атака срещу американска радарна система в Бахрейн. Американската армия заяви, че е прехванала и свалила два дрона, насочени от иранските сили.

Новите взаимно противоречиви твърдения не дават независима потвърдена информация за евентуални поражения по базата „Ал Рифа“. Потвърдено е, че в Бахрейн са били издадени предупреждения за заплаха, а жители са чули експлозии и сирени.

Източници: aa.com.tr, timesofmalta.com