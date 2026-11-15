15 млрд. долара за Украйна и нови санкции срещу Москва: демократите готвят ход срещу Тръмп

Победата на демократите на междинните избори в САЩ отваря възможност за нов натиск върху администрацията на Доналд Тръмп заради политиката към Украйна и Русия. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а новият състав на Конгреса ще започне работа през януари 2027 г.

Сред заявените инициативи са възстановяване на военната помощ за Киев, пакет за около 15 млрд. долара, нови санкции срещу Москва и разследване на прекъсването на услугата Starlink в Украйна. Демократите могат да използват и парламентарни разследвания по въпроси като евентуално облекчаване на санкциите, връщане на руски дизелово гориво на международните пазари и контактите на американски представители с Кремъл.

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Президентът запазва водещата роля

„Краткият отговор е: не“, заявява украинският дипломат Андрий Веселовски на въпроса дали загубата на републиканското мнозинство ще промени подхода на Тръмп към Украйна и Европа.

По думите му външната политика, отбраната и сигурността на САЩ се определят преди всичко от президента. Конгресът контролира бюджета и може да блокира или ограничава отделни решения, но за преодоляване на президентско вето е необходимо мнозинство от две трети. Затова според Веселовски демократическият контрол върху двете камари ще увеличи политическия натиск, но няма да даде на законодателите възможност едностранно да сменят курса на Белия дом.

Още преди новият Конгрес да встъпи в длъжност, Тръмп ще разполага с време да преследва собствените си планове за преговори с Владимир Путин. Това създава риск решенията за войната и европейската сигурност да бъдат взети в преходния период, преди демократите да получат пълните си правомощия за контрол и разследвания.

Смяната в Белия дом затвърждава твърдата линия

След изборната загуба на републиканците Тръмп смени началника на кабинета си Сюзан Уайлс със Стивън Милър. Назначението беше определено като сигнал за по-конфронтационен подход към новото демократическо мнозинство.

Веселовски оценява влиянието на Милър като значително, включително върху посланията и решенията, които достигат до президента. Според дипломата това не означава, че Тръмп е марионетка, но обкръжението му може да го убеди в определени сценарии и да насочи политическите му действия.

Дипломатът поставя отношенията с Русия в по-широк контекст. Според него дори отделна договореност за енергийно примирие или за руския дизел, санкциите и т.нар. сенчест флот няма да промени основното виждане на Владимир Путин за Украйна.

Натискът може да бъде точков

„Ако Конгресът и успее да промени нещо, това ще бъде продължителен процес, а влиянието му ще има точков характер“, казва Веселовски.

Той предупреждава, че евентуална сделка между Вашингтон и Москва може да засегне не само прекратяването на бойните действия, но и цялата система за сигурност в Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обсъжданата от САЩ нова европейска рамка за сигурност може да бъде използвана от Москва за отслабване на НАТО и промяна на границите на континента.

Според Веселовски Украйна не е сред основните приоритети на сегашната американска стратегия. Страната не е член на НАТО, а Европейският съюз заема ограничено място в нея. Това оставя бъдещата американска помощ зависима едновременно от решенията на Белия дом, от бюджетните действия на Конгреса и от способността на демократите да превърнат заявената подкрепа в конкретно законодателство.

Източници: obozrevatel.com, investing.com, apnews.com