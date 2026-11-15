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600 бойци се прибраха у дома: хусите предприеха неочакван ход

600 бойци се прибраха у дома: хусите предприеха неочакван ход

15 Ноември, 2026 17:44 1 024 2

  • йемен-
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  • червен кръст-
  • баб ел мандеб-
  • военнопленници

Международният комитет на Червения кръст потвърди едностранното освобождаване на пленниците в Сана. Новината идва след оттегляне на правителствени сили от район край стратегическия проток Баб ел Мандеб

600 бойци се прибраха у дома: хусите предприеха неочакван ход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йеменските хуси са освободили 600 бойци от силите на международно признатото правителство, пленени след възобновяването на боевете през юли. Освобождаването е извършено едностранно от властите в Сана, съобщи Международният комитет на Червения кръст.

„Днес 600 души, пленени в хода на конфликта в Йемен, бяха освободени едностранно от властите в Сана“, посочи МКЧК.

Съобщението за освобождаването беше направено по-рано същия ден, когато силите на международно признатото правителство заявиха, че се оттеглят от район в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел Мандеб. Така контролът над района е преминал към хусите.

Натиск върху ключов морски маршрут

Правителствените сили са подкрепяни от Саудитска Арабия, а хусите получават подкрепа от Иран. Отстъплението край Баб ел Мандеб увеличава влиянието на хусите върху един от най-важните морски маршрути в света.

Протокът свързва Червено море с Аденския залив и е основен път за превоз на суровини и стоки от Азия към Европа през Суецкия канал. Контролът над района може да се превърне в лост за натиск върху международното корабоплаване.

Развитието се случва на фона на блокиране на трафика през Ормузкия проток от Иран. Двата морски маршрута са от значение за износа на петрол от държавите от Персийския залив и за снабдяването на световните пазари.


Йемен
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