Бунт в лагера на Тръмп: републиканци спъват ключов план на президента

Опитът на президента на САЩ Доналд Тръмп да прокара възможно най-много съдебни назначения преди демократите да поемат контрола над Сената среща съпротива от представители на собствената му партия. Републикански сенатори блокират или поставят под съмнение три номинации, свързани с техните щати, съобщава Ройтерс.

До момента републиканското мнозинство е потвърдило 57 кандидати на Тръмп за пожизнени постове във федерални районни и апелативни съдилища през втория му мандат. В Сената обаче остават още 23 номинации, а лидерът на мнозинството Джон Тюн определи съдебните назначения като приоритет до края на републиканския контрол над камарата.

Оттеглена номинация за апелативен съд

Белият дом оттегли номинацията на федералния съдия от Арканзас Лий Рудофски за Апелативния съд за осми окръг, след като сенаторите Джон Бузман и Том Котън се противопоставиха на избора. На негово място беше предложен съдията от Върховния съд на Арканзас Джей Коди Хиланд.

Случаят показа влиянието на сенаторите върху избора на федерални съдии от техните щати. Том Тилис от Северна Каролина заяви, че Белият дом понякога подхожда към сенаторите с позицията: „Това е нашият човек, надявам се да го подкрепите.“ Според него обаче „така не работи Сенатът“.

Спорове за номинациите в Тексас и Оклахома

„Не правя оценка на качествата на номинирания. Оспорвам начина, по който се стигна до избора“, каза Тилис пред Асошиейтед прес.

Сенаторът от Тексас Джон Корнин не е поел ангажимент да подкрепи Т. Елиът Гайзър за федерален съдия в Далас. Гайзър ръководи Службата за правни съвети към Министерството на правосъдието, а екипът на сенатора Тед Круз го е потърсил за номинацията на 4 ноември, ден след междинните избори.

Корнин посочи, че Гайзър не е преминал през обичайната двупартийна процедура за оценка на кандидатите в Тексас. Той също така отбеляза връзките му с опитите за оспорване на резултатите от президентските избори през 2020 г. Без подкрепа от Корнин Гайзър не може да се яви на изслушване в съдебната комисия, насрочено за сряда.

В Оклахома сенаторът Алън Армстронг първоначално е подкрепил номинацията на Зак Уест, но впоследствие е оттеглил подкрепата си. Тилис застана зад позицията му, което оставя Уест без достатъчно гласове, за да премине комисията при следващото гласуване във вторник.

Армстронг напуска Сената на 30 ноември и ще бъде заменен от републиканеца Кевин Хърн. Тилис заяви, че засега ще продължи да блокира номинацията.

Последен опит преди смяната на мнозинството

Белият дом заяви, че очаква всички съдебни номинации, които са пред Сената, да бъдат потвърдени до края на годината. Първото гласуване в рамките на настоящата ускорена процедура е насрочено за понеделник за номинацията на Даниел Доменико за Апелативния съд за десети окръг.

Тръмп назначи 234 федерални съдии през първия си мандат, включително трима съдии във Върховния съд на САЩ. Според Ройтерс около една трета от действащите федерални съдии вече са назначени от него. Републиканците се опитват да разширят това влияние преди началото на мандата на новото демократическо мнозинство в Сената, но съпротивата на сенатори от собствената им партия поставя под въпрос темпото на процедурата.

Източници: reuters.com, thestar.com.my, apnews.com