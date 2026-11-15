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Тежък удар за руската пропаганда: ТАСС беше изключена от европейския алианс
  Тема: Украйна

Тежък удар за руската пропаганда: ТАСС беше изключена от европейския алианс

15 Ноември, 2026 17:48 1 022 61

  • тасс-
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  • кипър

Решението е взето на Общото събрание на алианса в Ларнака. Членството на ТАСС беше suspendирано още през февруари 2022 г

Тежък удар за руската пропаганда: ТАСС беше изключена от европейския алианс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската информационна агенция ТАСС е изключена от Европейския алианс на информационните агенции (EANA). Решението е взето на Общото събрание на организацията в Ларнака, Кипър, съобщи Укринформ. В съобщение на алианса се казва: „Руската информационна агенция ТАСС беше изключена от EANA.“

Членството на ТАСС беше suspendирано на 27 февруари 2022 г. Оттогава руската агенция не е допускана до срещи, конференции и общи събрания на EANA. Така решението в Ларнака прекратява формално статута ѝ в организацията, след като повече от четири години тя оставаше извън дейността на алианса.

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Промени в състава на алианса

EANA е основан през 1956 г. в Страсбург. Според организацията преди последното решение той е обединявал 33 информационни агенции от Европа. На същото общо събрание е одобрено приемането на литовската информационна агенция ELTA като 34-ия член на алианса.

Конференцията на EANA в Ларнака се е провела между 11 и 13 ноември под мотото „Информационните агенции и геополитиката – контекст и работа с чувствителни теми“. Домакин е била Кипърската информационна агенция.

Ролята на Укринформ

Украйна е представена в EANA от националната информационна агенция Укринформ, която е член на алианса от 1995 г. На общото събрание в Рим на 4 октомври 2024 г. EANA е взел решение за създаване на Комитет за противодействие на дезинформацията.

За председател на комитета е избран Серхий Череватий, генерален директор на Укринформ. Мандатът му е подновен от общите събрания на алианса през 2025 г. и през 2026 г.

Източници: ukrinform.net


Кипър
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