Тежък удар за руската пропаганда: ТАСС беше изключена от европейския алианс

Руската информационна агенция ТАСС е изключена от Европейския алианс на информационните агенции (EANA). Решението е взето на Общото събрание на организацията в Ларнака, Кипър, съобщи Укринформ. В съобщение на алианса се казва: „Руската информационна агенция ТАСС беше изключена от EANA.“

Членството на ТАСС беше suspendирано на 27 февруари 2022 г. Оттогава руската агенция не е допускана до срещи, конференции и общи събрания на EANA. Така решението в Ларнака прекратява формално статута ѝ в организацията, след като повече от четири години тя оставаше извън дейността на алианса.

Още новини от Украйна

Промени в състава на алианса

EANA е основан през 1956 г. в Страсбург. Според организацията преди последното решение той е обединявал 33 информационни агенции от Европа. На същото общо събрание е одобрено приемането на литовската информационна агенция ELTA като 34-ия член на алианса.

Конференцията на EANA в Ларнака се е провела между 11 и 13 ноември под мотото „Информационните агенции и геополитиката – контекст и работа с чувствителни теми“. Домакин е била Кипърската информационна агенция.

Ролята на Укринформ

Украйна е представена в EANA от националната информационна агенция Укринформ, която е член на алианса от 1995 г. На общото събрание в Рим на 4 октомври 2024 г. EANA е взел решение за създаване на Комитет за противодействие на дезинформацията.

За председател на комитета е избран Серхий Череватий, генерален директор на Укринформ. Мандатът му е подновен от общите събрания на алианса през 2025 г. и през 2026 г.

Източници: ukrinform.net