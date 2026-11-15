Тръмп обвини Байдън за хаоса във въздушния трафик на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини своя предшественик Джо Байдън за спирането на въздушния трафик в страната, случило се два дни по-рано. Това е първият му коментар по темата.

Тръмп определи начина, по който администрацията на Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. Той направи изявлението в социалната платформа Трут Соушъл.

„Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос“, написа Тръмп.

Американският президент заяви още, че при предишната администрация са били „похарчени безотговорно огромни суми пари“. Според него това е направило една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото е била в началото.

Джо Байдън беше президент на САЩ в продължение на четири години между първия и настоящия втори президентски мандат на Тръмп. В изявлението си Тръмп не посочи конкретни данни или отделни решения, с които да обоснове обвинението си за причините, довели до спирането на въздушния трафик.