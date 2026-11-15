Хаосът във въздушния трафик в САЩ продължава трети ден

Нарушенията във въздушния трафик в САЩ продължиха за трети пореден ден, като над 5200 полета бяха засегнати в неделя. Повече от 1600 полета бяха отменени, а почти 3600 закъсняха, съобщи „Ройтерс“ по данни на FlightAware.

Последиците са от общонационалното спиране на излитащите полети, въведено от Федералната авиационна администрация в петък. Ограничението продължи почти пет часа и беше отменено около 20:15 часа източноамериканско време, но авиокомпаниите останаха с размествания на самолети, екипажи и пътници.

Хиляди отменени полети през уикенда

В събота бяха отменени над 6400 полета в САЩ, а закъсненията надхвърлиха 8000. „Ройтерс“ посочва, че в неделя са били отменени 27% от полетите на JetBlue и 13% от тези на American Airlines. При Southwest, United Airlines и Delta делът на отменените полети е между 3 и 5%.

Данните за общия брой отменени полети се различават според момента на отчитане и използвания източник. Федералната авиационна администрация съобщи, че в петък са били отменени около 12 462 полета, докато ABC News посочи над 14 000 отменени полета за петък и събота общо.

Техническа повреда, но без данни за кибератака

Федералната авиационна администрация съобщи, че остаряло оборудване е станало нестабилно, след като в телекомуникационната мрежа са започнали да постъпват около 1000 опита за връзка на всеки 4-5 секунди. Засегнати са били 17 от 22-те центъра за управление на въздушното движение по маршрут.

Като потенциални източници са посочени радарна площадка в Амарило, Тексас, и радиокомуникационен обект в Елдорадо, Арканзас. Според администрацията проблемът е възникнал по време на работа по маршрутизатор, извършена от изпълнителя L3Harris. Двата потенциални източника са блокирани, а функцията за излъчване на новите маршрутизатори е изключена като предпазна мярка.

Няма данни за кибератака или външен злонамерен акт. „Все още не разполагаме с първопричината“, заяви транспортният министър Шон Дъфи, цитиран от „Ройтерс“.

Очаква се възстановяване в понеделник

Федералната авиационна администрация посочи, че около 3500 самолета са се приземили безопасно по време на спирането и че не е имало пълна загуба на радиовръзки или радарно покритие. По данни на администрацията са продължили и полетите с критично значение, включително медицински, полицейски и военни операции.

Дъфи очаква въздушният транспорт да се върне към нормалния си ритъм в понеделник. Авиокомпаниите предлагат на засегнатите пътници безплатно пререзервиране или възстановяване на сумата за отменени полети, като условията се различават при отделните превозвачи.

На фона на кризата администрацията настоява Конгресът да осигури допълнителни средства за модернизация на системата за управление на въздушното движение. Според американските власти досега за обновяването са одобрени 12,5 млрд. долара, а транспортното министерство настоява за още 30 млрд. долара.

Източници: streetinsider.com, apnews.com, abcnews.com