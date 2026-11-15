Хусите се приближиха на 60 км от Аден

Силите на хусите са се приближили на около 60 километра от Аден, временното седалище на международно признатото правителство на Йемен. Това съобщи Агенция Франс Прес, позовавайки се на четирима военни и двама правителствени представители.

Според източниците хусите са установили контрол над районите Ал-Макатира и Ал-Мадариба и са достигнали до района на лагера Хараз. Настъплението се развива на изток от протока Баб ел Мандеб, към крайбрежието на Аденския залив.

Правителствените сили укрепват позициите западно и северно от провинция Аден. Подготвят се отбранителни съоръжения, включително насипи от чували с пясък и тунели.

„Получихме указания на високо равнище да изградим военни укрепления западно и северно от провинция Аден, тъй като заплахата за временното седалище на правителството се приближава“, е заявил един от военните представители пред Агенция Франс Прес.

Аден е центърът, в който йеменското правителство се установява, след като хутите превземат Сана през 2014 г. Новото придвижване на бунтовниците поставя под натиск западните подстъпи към града и основните пътища в южната част на страната.

Нови позиции край Баб ел Мандеб

Хусите са затвърдили присъствието си в близост до Червено море, преди да започнат придвижването на изток. Районът има стратегическо значение заради близостта си до Баб ел Мандеб - протокът, който свързва Червено море с Аденския залив.

Превземането на Ал-Макатира усложнява действията на правителствените сили срещу хусите и затруднява опитите им да прекъснат обсадата на Таиз. Районът е разположен край важен път към града, който от седмици е под натиска на бунтовниците.

Южните въоръжени сили съобщиха за прегрупиране на части от района на летището Дубаб и Баб ел Мандеб към Аден. По данни на Агенция Франс Прес целта е да бъдат подсилени отбранителните линии около града и съседните райони. Представители на правителствените сили са заявили, че боевете по западния фронт са довели до жертви и от двете страни, без да посочат точен брой.

Конфликтът отново се разширява

Ескалацията идва след разпадането на примирието от 2022 г. Боевете са се засилили през последните месеци, след като правителствените сили са загубили контрол над части от крайбрежието на Червено море.

До този момент няма независимо потвърждение на всички твърдения за превзетите позиции и разположението на силите. Информацията за настъплението и укрепването на Аден се основава на данни от военни и правителствени представители, цитирани от Агенция Франс Прес.

Източници: nampa.org, brecorder.com