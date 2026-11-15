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Няма да има уволнения след срива на полетите в САЩ

Няма да има уволнения след срива на полетите в САЩ

15 Ноември, 2026 22:57 470 2

  • съединени щати-
  • авиация-
  • отменени полети-
  • федерална авиационна администрация-
  • въздушен транспорт

Министърът на вътрешната сигурност свърза хаоса с остаряла система и повреда в оборудването. Над 12 000 полета бяха отменени в първия ден на аварията

Няма да има уволнения след срива на полетите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уволнения заради мащабния срив във въздушния транспорт на САЩ не се очакват, заяви министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Малин. На 13 ноември Федералната авиационна администрация издаде национална забрана за излитанията заради повреда в комуникациите на системите за управление на въздушното движение.

„Не мисля, че някой ще бъде уволнен заради това. Проблемът беше свързан с оборудването“, заяви Малин пред Fox News, цитиран от РБК. Министърът оцени на 98% вероятността сривът да е свързан с опита да се използва в съвременни условия система за управление на въздушното движение, разработена преди около 50 години.

Повреда по време на мрежова подмяна

Националното спиране продължи повече от четири часа. В този период самолетите във въздуха са продължили да кацат, но излитанията са били ограничени, докато властите проверяват безопасността на системите. Забраната е отменена вечерта на 13 ноември.

Според обясненията на транспортния министър Шон Дъфи проблемът е възникнал по време на работа по замяната на медни кабели с оптични линии, извършвана от технологичната компания L3Harris. Повреда в маршрутизатор е претоварила други системи за управление на въздушното движение и е нарушила комуникациите със самолетите. По данни на Федералната авиационна администрация авиокомпаниите са отменили около 12 462 полета на 13 ноември.

Дъфи заяви, че се проверяват маршрутизатори в обекти на FAA в Арканзас и Тексас. Все още се изяснява дали причината е човешка грешка, проблем при инсталирането или дефект в самото устройство.

Полетите се връщат към нормален режим

Федералните власти заявиха, че няма данни сривът да е бил причинен от кибератака. Последиците обаче продължиха и след възстановяването на работата на системите, тъй като самолетите и екипажите трябваше да бъдат преразпределени.

Администраторът на FAA Брайън Бедфорд предупреди, че до 5000 отменени полета могат да останат в разписанията на авиокомпаниите на 14 ноември, но очаква операциите да се върнат към нормален ритъм до края на 15 ноември. Транспортното министерство настоява Конгресът да осигури допълнителни средства за модернизиране на инфраструктурата за управление на въздушното движение.

Източници: rbc.ru, apnews.com, axios.com


САЩ
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