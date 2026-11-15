Четири държави призоваха Израел да допусне помощ в Газа

Австралия, Канада, Италия и Великобритания призоваха Израел да допусне незабавен, бърз и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до цялата ивица Газа. Външните министри на четирите държави заявиха, че около 150 000 палатки и други жизненоважни материали са блокирани на границата, докато зимата вече задълбочава кризата за разселеното население.

„Хората в Газа отчаяно се нуждаят от подслон и хуманитарна помощ. Въпреки това 150 000 палатки и други жизненоважни доставки са задържани на границата и не се допуска влизането им в Газа“, се посочва в съвместното изявление на министрите. Те призоваха Израел да отвори граничните пунктове и да спре забавянията.

Наводненията засегнаха стотици хиляди хора

Призивът беше отправен след проливни дъждове, които наводниха временни убежища и оставиха разселени семейства без достатъчна защита от студа. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси наводненията са засегнали повече от 200 000 палестинци. Световната здравна организация предупреди, че около 950 000 разселени хора живеят в райони, застрашени от наводнения.

Четирите държави настояха Израел да допусне и оборудване с двойна употреба - материали, които могат да имат както гражданско, така и военно приложение, но са необходими за хуманитарни операции и ранно възстановяване. Министрите призоваха всички страни да спазват прекратяването на огъня, международното хуманитарно право и всеобхватния план за Газа.

Израел отхвърля обвиненията за блокиране

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, че страната му забавя влизането на зимни доставки в Газа. Той обвини Хамас, че отказва да се разоръжи и използва хуманитарната помощ за военни цели, но не представи доказателства за това твърдение.

Израелската структура COGAT, която координира доставките за палестинските територии, заяви, че в Газа са влезли повече от 93 000 палатки и 8600 камиона със зимни доставки и друго необходимо оборудване. Израелската армия посочи, че около половината от одобрените заявки все още не са изпълнени, тъй като ООН и международни организации не са внесли поисканото оборудване, включително заради логистични и финансови затруднения.

В същото време ООН и хуманитарни организации твърдят, че повече от 150 000 палатки и помпи за отводняване са готови да бъдат внесени в Газа, но достъпът им не е разрешен. Разминаването между израелските данни за вече доставените материали и твърденията на хуманитарните организации остава част от спора за мащаба на ограниченията.

Европейският съюз също поиска от Израел да осигури „незабавен и безпрепятствен достъп“ за хуманитарните организации, да възобнови устойчивото разпределение на помощта и да отвори всички гранични пунктове на Газа.

Източници: arabnews.pk, apnews.com, timesofisrael.com