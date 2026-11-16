Около 300 задържани на протести срещу срещата на АСЕАН

Около 300 души са били задържани във Филипините по време на протестите при откриването на 49-ата среща на върха на АСЕАН, съобщава Philippine Daily Inquirer. Данните не са напълно еднакви: Южният полицейски окръг говори за над 200 задържани в Мунтинлупа, докато организаторите от Lakbayan ng Timog Katagalugan посочват около 300 души.

Протестиращите са били спрени в района на парка „Сукат“ в Мунтинлупа, докато са се подготвяли да се присъединят към демонстрации в Манила. Според полицията те са излезли на пътното платно и са възпрепятствали движението, след като са отказали да напуснат района. Задържаните са били качени в три полицейски камиона и отведени в лагер „Багонг Дива“ в Тагиг.

„Срещу всички ще бъдат повдигнати обвинения“, заяви директорът на Южния полицейски окръг бригаден генерал Родел Пастор. По думите му при задържанията е имало съпротива и физическо блъскане между протестиращи и полицаи. Полицията съобщи още, че хора, които са припаднали по време на инцидента, са били откарани в болница.

Деветима задържани в Манила

Отделен сблъсък е станал край Ливасанг Бонифасио в Манила. Девет души са задържани, след като полицията е спряла шествие към комплекса на Културния център на Филипините в Пасай, където се намира основното място на срещата на АСЕАН.

Организации като Kilusang Mayo Uno и Alliance of Concerned Teachers обвиниха полицията в насилствено разпръскване и заявиха, че няколко демонстранти са пострадали. Според протестиращите шествието е било замислено като мирна демонстрация. Деветимата задържани са били отведени в полицейско управление в Манила, съобщи GMA News.

Протестите бяха насочени срещу посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и срещу инициативата Pax Silica и проекта Luzon Economic Corridor. Участниците заявиха, че се противопоставят на политиките на правителството и на договорености, които според тях засягат икономическите и социалните интереси на страната.

Полицията обеща „максимална сдържаност“

Филипинската национална полиция заяви, че е предупредила протестиращите да провеждат демонстрациите далеч от местата на срещите. Началникът ѝ генерал Хосе Меленсио Нартатес каза, че органите на реда ще запазят отбранителна позиция и ще проявяват максимална сдържаност, но няма да допуснат действия, които могат да застрашат делегатите и гостите.

„Не сме пропуснали да призовем нашите сънародници да провеждат протестите на подходящото място и в подходящото време“, заяви Нартатес.

По думите му полицията е трябвало да приложи закона, след като част от протестиращите са пренебрегнали предупрежденията и са се опитали да преминат през полицейските заграждения. Организации за защита на правата на човека поискаха задържаните да получат незабавен достъп до адвокати и медицинска помощ, а твърденията за прекомерна сила да бъдат разследвани.

Източници: gmanetwork.com