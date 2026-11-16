Хусите настъпват към Аден, правителствените сили се изтеглят

Хусите затвърдиха контрола си над райони около стратегическия пролив Баб ел Мандеб, след като силите, подкрепящи международно признатото правителство на Йемен, се изтеглиха от позиции по крайбрежието на Червено море и се насочиха към Аден.

Южните въоръжени сили, основната военна формация, сражаваща се на страната на правителството в южната част на страната, потвърдиха, че започват пренасочване на подразделенията си от летището Дубаб и района на пролива.

Натискът към Аден се засилва

„Обявяваме изпълнението на операция по пренасочване на силите от летището Дубаб и района на Баб ел Мандеб към позиции, отговарящи на настоящите военни обстоятелства“, се посочва в изявлението на формацията.

Оттеглянето става на фона на настъпление на хусите в провинция Лахдж, която се намира между района на пролива и Аден. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, хусите са завзели позиции в района на Караз и са обстрелвали правителствени части в близост до важни пътища и планински проходи.

Аден е седалище на международно признатото йеменско правителство и основна база на силите, които се противопоставят на хусите. В града са били чути експлозии, а местни медии съобщиха за изстрелване на две балистични ракети по района Бурайка на западното крайбрежие.

Хусите заявиха, че са нанесли ракетни удари по позиции на правителствените сили в района на Караз. Независимо потвърждение на щетите и броя на жертвите не е съобщено.

Край на контраофанзивата край пролива

Изтеглянето бележи сериозен обрат в започналата в началото на октомври контраофанзива на правителствените сили, подкрепена от ръководената от Саудитска Арабия коалиция. Операцията имаше за цел да отвоюва територии по западното крайбрежие и да изтласка хусите от подстъпите към Баб ел Мандеб.

В началото на кампанията правителствените сили заявиха, че са възстановили контрол над Дубаб и други населени места край пролива. След последвалото настъпление на хусите обаче войските се оказаха принудени да се изтеглят, за да съсредоточат ресурсите си върху защитата на Аден и опитите да прекъснат обсадата на град Таиз.

Баб ел Мандеб е тесен морски коридор между Червено море и Аденския залив, през който преминават важни търговски маршрути между Азия и Европа. Установяването на по-траен контрол на хусите върху района увеличава рисковете за корабоплаването и поставя допълнителен натиск върху правителствените сили.

Службата на ООН за бежанците предупреди, че боевете около Лахдж затрудняват достъпа до около 9600 африкански бежанци, които се намират в района. На този фон хусите съобщиха, че са освободили около 600 задържани, пленени при последната ескалация.

Източници: apnews.com, reuters.com, japantimes.co.jp