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Около 200 души протестираха в Манила срещу Тръмп
  Тема: Известни личности

Около 200 души протестираха в Манила срещу Тръмп

16 Ноември, 2026 09:03 565 1

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Демонстрантите се обявиха и против инициативата Pax Silica, която според тях може да застраши околната среда и местните общности

Около 200 души протестираха в Манила срещу Тръмп - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 200 активисти излязоха по улиците на Манила, за да протестират срещу предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Филипините. Демонстрацията се проведе сутринта по улица „Ректо“ в столицата, където участниците носеха плакати срещу американския президент и инициативата Pax Silica.

Протестът беше организиран от „Килусанг пара са Памбансанг Демокрася“. Сред демонстрантите имаше деца, студенти, възрастни хора и представители на различни обществени групи. Те заявиха, че се противопоставят на инициативата, защото според тях тя може да има негативни последици за околната среда и местните общности.

„Бедността, гладът и страданията на филипинския народ не могат да бъдат прикрити“, каза един от участниците.

Демонстрантите свързаха протеста и с провеждащата се в Манила среща на върха на АСЕАН. Те обвиниха правителството, че се опитва да прикрие реалното положение в страната, докато посреща чуждестранни лидери.

Очакват се още демонстрации

Манилската полицейска дирекция заяви, че ще прилага политика на максимална толерантност към протестиращите. „Уважаваме правото на хората да изразяват позицията си мирно“, каза говорителят на полицията майор Филип Инес, цитиран от местните медии.

По думите му през деня се очакват още протестни прояви на различни места в столицата. Властите са засилили присъствието си около районите, свързани със срещата на върха и посещенията на чуждестранните делегации.

Предстои да се проведат и други акции на студентски организации, представители на коренното население и активисти, обединени в кампанията „Тръмп вън“. Транспортната организация PISTON е обявила стачни действия, насочени срещу политиките на американската администрация и посещението на Тръмп.

Посещението на Тръмп

Доналд Тръмп се очаква да пристигне във Филипините на 17 ноември за разговори със страните от АСЕАН. Срещата на върха и съпътстващите форуми се провеждат в Манила между 16 и 18 ноември.

Според Асошиейтед прес Тръмп ще разговаря с лидерите на държавите от Югоизточна Азия по въпроси, свързани с регионалната сигурност, търговията и отношенията с Китай. Посещението му е част от азиатска обиколка, която включва и Китай.

Протестите срещу визитата започнаха още преди пристигането на американския президент. В предходните дни студенти и активисти организираха демонстрации в Манила и Кесон Сити, а участници в една от акциите изгориха чучело на Тръмп.

Източници: dzrh.com.ph, gmanetwork.com, apnews.com


Филипини
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