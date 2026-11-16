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Молдова потвърди забраната за пътуване на Красноселски

Молдова потвърди забраната за пътуване на Красноселски

16 Ноември, 2026 09:32 719 3

  • молдова-
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  • русия

Лидерът на непризнатата администрация в Тираспол се върна от Москва, където получи руски орден. Той може да се прибере в Тираспол, но няма да може да напуска Молдова в продължение на пет години

Молдова потвърди забраната за пътуване на Красноселски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Александър Маринов Александър Маринов политолог

Вадим Красноселски се върна в Кишинев от Москва, а молдовските власти потвърдиха, че му е наложена забрана да напуска страната в продължение на пет години. Мярката се отнася до напускане през държавните гранични пунктове на Молдова и беше обявена след завръщането му на международното летище в Кишинев.

„След процедурите по контрол той ще понесе последиците от неотдавнашния инцидент в Москва, включително забрана да напуска страната през държавните гранични пунктове на Република Молдова за срок от пет години“, заяви говорителят на молдовското правителство Думитру Чоричи.

Красноселски може да се върне в Тираспол

Мярката не блокира връщането на Красноселски в Тираспол. Премиерът Василе Тофан заяви, че лидерът на непризнатата администрация може да се прибере в Приднестровието, но след това ще остане в региона и няма да може да използва летището в Кишинев или други държавни гранични пунктове на Молдова в продължение на пет години.

„Господин Красноселски може да отиде в Тираспол, но трябва да е готов да остане там пет години“, каза Василе Тофан.

Премиерът уточни, че Красноселски не е гражданин на Република Молдова. По думите му Кишинев е избрал ограничение за напускане, вместо да му забрани да се върне в страната, за да не даде възможност на Москва да представи ситуацията като отказ на Молдова да го приеме.

Пътуването до Москва и руският орден

Красноселски пътува до Москва в началото на ноември. Там руският президент Владимир Путин му връчи орден „За чест“ на Руската федерация за дейността му в Приднестровието.

Според Василе Тофан пътуването е било улеснено чрез платформата на ОССЕ и е било свързано с разговори за доставките на природен газ за региона през зимата. След посещението молдовското Бюро за политики по реинтеграция обяви, че ще анализира възможни ответни мерки, без да ескалира напрежението.

Президентът Мая Санду заяви, че през следващите месеци Русия може да предприеме действия за дестабилизиране на Молдова или да създаде впечатление за нестабилност в страната. По думите ѝ целта би била да се поставят под въпрос европейският курс и процесът на присъединяване на Молдова към Европейския съюз.

Предстоящи избори в Приднестровието

Красноселски ръководи администрацията в Тираспол от декември 2016 г. Мандатът му е към края си, а за 13 декември 2026 г. са насрочени избори за лидер на непризнатата администрация. Властите в Кишинев не признават този вот.

Източници: moldpres.md, europalibera.md, radiomoldova.md


Молдова (Република)
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