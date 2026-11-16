Axios: Ванс пази мълчание за президентските избори през 2028 г.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Венс все още не е решил дали ще се кандидатира за президент през 2028 г. Окончателното решение се очаква не по-рано от началото на 2027 г., а публичното обявяване на плановете му може да бъде отложено до края на пролетта, съобщи Axios, позовавайки се на два източника, запознати с намеренията му.

Според източниците Венс действително все още се колебае и обсъжда евентуалната кандидатура със семейството си, включително със съпругата си Уша. Двамата наскоро посрещнаха четвъртото си дете.

Венс остава сред основните претенденти за номинацията на Републиканската партия след края на мандата на Доналд Тръмп. Най-близките му политически съветници смятат, че той трябва да участва в надпреварата и вероятно ще го направи. Самият вицепрезидент обаче не бърза с официално решение.

Междинните избори усложняват позициите му

Поражението на републиканците на междинните избори промени политическата среда около Венс. В партията се активизираха представители, които искат дистанциране от политиката на администрацията на Тръмп и настояват за промяна на курса през 2028 г.

На Венс вероятно ще му се наложи да отговаря за резултатите от работата на настоящата администрация. Това може да усложни бъдещата му кампания, макар че неговите съюзници твърдят, че загубите на междинните избори не са разклатили позицията му като ранен фаворит.

Те посочват като предимства донорската му мрежа, политическата инфраструктура и високата разпознаваемост. Венс е съосновател на Rockbridge Network, която може да се превърне в основа на бъдеща операция за набиране на средства. Като председател на финансовия комитет на Републиканския национален комитет той е изградил отношения с големи дарители, включително с представители на технологичния сектор като Питър Тийл, Дейвид Сакс и Илон Мъск.

Преди междинните избори Венс работи активно в различни части на страната и установява контакти с партийни активисти и представители, които могат да бъдат важни за евентуална кампания през 2028 г.

Круз, Рубио и други републиканци се подготвят

Продължаващото политическо присъствие на Тръмп е друга причина Венс да не обявява рано намеренията си. Според негови съюзници той се опасява, че преждевременното начало на кампанията може да отклони вниманието от президента и да влоши отношенията помежду им.

Междувременно сенаторът от Тексас Тед Круз подготвя евентуално участие в президентската надпревара. Негови представители са провели срещи по темата, но част от републиканците, включително някои негови съюзници, се съмняват, че той би могъл да се конкурира сериозно с Венс, особено ако Тръмп подкрепи вицепрезидента.

Някои представители на Републиканската партия виждат по-сериозен потенциален съперник в държавния секретар Марко Рубио, който е получил подкрепа от влиятелни партийни фигури, сред които големия дарител Кен Грифин. Рубио обаче многократно е заявявал, че ще подкрепи Венс, ако той реши да се кандидатира. Натоварването му като държавен секретар и съветник по националната сигурност също означава, че той няма готова политическа структура като тази на вицепрезидента.

Сред останалите потенциални кандидати са бившият губернатор на Вирджиния Глен Йънгкин, губернаторът на Джорджия Брайън Кемп и губернаторът на Флорида Рон ДеСантис. ДеСантис определи загубите на републиканците на междинните избори като „събитие от мащаба на изчезване“, но посочи победите на партията във Флорида като възможен модел за възстановяване.

Източници: axios.com