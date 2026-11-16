От посолството на САЩ в София предупредиха за терористичен риск в Европа по празниците

Посолството на САЩ в София предупреди американските граждани в Европа да бъдат особено внимателни по време на коледните и новогодишните празници. В съобщението се посочва, че големи събирания и обществени събития могат да се превърнат в мишена както на терористични организации, така и на престъпници.

„Бъдете бдителни на многолюдни обществени места, по време на празнични събития и в транспортни възли. Следете местните новини, избягвайте демонстрации и следвайте указанията на местните власти“, се казва в предупреждението.

Кои места са посочени като възможни цели

Сред възможните мишени са коледни базари, празнични фестивали, търговски центрове, транспортни възли, туристически забележителности, религиозни храмове и други оживени обществени места.

Посолството посочва, че нападения могат да бъдат извършени както от организирани групи, така и от самостоятелно действащи лица. В предупреждението се отбелязва, че терористични атаки могат да се случат с малко или без предварително предупреждение.

Американските граждани са призовани да следят обстановката около себе си, да избягват райони със засилено полицейско присъствие и да изпълняват указанията на полицията и службите за спешна помощ. При евакуация или отклоняване на полет трябва да се следват инструкциите на местните власти и отговорните служители.

Предупреждение и за нарушения на транспорта

Съобщението обхваща цяла Европа и не е насочено към конкретна държава. В него не се посочва установена непосредствена терористична заплаха.

Посолството предупреждава и за възможни нарушения на пътуванията заради зачестили стачки и демонстрации през последните месеци. Отбелязва се, че през ноември фалшиви сигнали за бомби са засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и са довели до смущения във въздушния трафик.

Пътуващите са посъветвани да следят местните новини, да проверяват статуса на полетите си с авиокомпаниите и да поддържат връзка с близки, като ги информират за плановете си. Американските граждани зад граница са насърчени да се регистрират в програмата Smart Traveler Enrollment Program, чрез която могат да получават предупреждения за сигурността.

Източници: nova.bg