Палестинска жена е загинала, а още 10 души са ранени при стрелба в село Дуюк ат-Таха, западно от Йерихон, на окупирания Западен бряг. Палестинската официална телевизия съобщава, че огънят е бил открит от израелски заселници.

Яхя Муфрех, директор на спешното отделение в държавната болница в Йерихон, е заявил пред журналисти, че възрастната жена е починала след огнестрелна рана в главата. Анадолската агенция посочва, че жертвата е била на 60 години, а сред ранените има 65-годишен мъж.

Разминаване в описанията на инцидента

Според палестински сведения въоръжени заселници са обградили палестински домове и са стреляли по живеещите в тях. Израелски военни са пристигнали в района по време на нападението и са поставили пътни блокади.

Израелската армия е заявила, че е получила първоначален сигнал за „опит за нападение“ в района на Йерихон. По нейна версия в понеделник вечерта палестинци са блъснали с автомобил израелска кола, излезли са въоръжени и са нападнали пътуващите в нея. След това по израелците били хвърляни камъни, а те открили огън, за да „отстранят заплахата“. Армията не е уточнила дали загиналата жена е сред хората, по които е било стреляно.

Напрежението около Йерихон се засилва

Случаят идва на фона на нарастващо напрежение в района. В началото на ноември група израелски заселници се е настанила в палестински домове край Йерихон, като според Ройтерс това е попречило на част от жителите да достигат до имотите си и е породило опасения от нови нападения.

Данните на ООН показват, че между 3 и 9 ноември на Западния бряг са регистрирани 52 нападения на заселници, довели до жертви или материални щети. От началото на септември до 9 ноември са отчетени 410 нападения, свързани с прибирането на маслиновата реколта. В периода от януари 2023 г. насам повече от 6700 палестинци са били разселени заради насилие от заселници и ограничения на достъпа в 134 общности, съобщава Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Израелските власти не са съобщили за задържани във връзка със стрелбата, нито са обявили резултати от разследване. Палестинската страна настоява за отговорност за нападението, но към момента няма независимо потвърждение на всички обстоятелства около смъртта на жената.

Източници: internazionale.it, aa.com.tr