Земетресение с магнитуд между 6,6 и 6,8 беше регистрирано край островите Танимбар в Индонезия. Трусът е станал на около 150 километра западно-югозападно от град Туал, съобщиха Американската геоложка служба и индонезийската агенция BMKG.

Земетресението е регистрирано в 21:11 часа по UTC на 16 ноември. Американската геоложка служба първоначално оцени магнитуда на 6,6 и посочи дълбочина около 68 километра. Германският изследователски център за геонауки отчете магнитуд 6,7.

BMKG първоначално съобщи за трус с магнитуд 7,1, но впоследствие ревизира оценката до 6,8 при дълбочина 97 километра. Различията са свързани с отделните методи и последващия анализ на сеизмичните данни.

Усетено е в няколко района

Трусът е усетен в Туал, Саумлаки, Тиакур и Дабо, както и в райони на Папуа и Западна Папуа. Няма незабавни данни за жертви или сериозни разрушения.

Индонезийските власти не са обявили опасност от цунами. Дарионо от Индонезийската асоциация на експертите по бедствия заяви, че земетресението е било с разседателен механизъм и не е предизвикало достатъчно вертикално движение на морското дъно, което да размести водния стълб.

„Земетресението не е чувствително към създаване на вертикално въздействие, което да наруши водния стълб“, каза Дарионо.

Към момента няма съобщения за последвали разрушителни трусове. Индонезийските сеизмологични служби продължават да следят района за вторични земетресения и евентуални промени в оценката на магнитуда.

Източници: aa.com.tr, kumparan.com