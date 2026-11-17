Трима души са загинали при катастрофа на малък самолет в националния парк „Гранд Каньон“ в американския щат Аризона. Останките на Piper PA-24 Comanche са открити на Северния ръб на каньона след близо 12-часово издирване.

Федералната авиационна администрация съобщава, че самолетът се е разбил около 19:15 часа местно време в неделя, 15 ноември. По данни на Националната служба за парковете сигналът за изчезналия летателен апарат е подаден около 23:30 часа същата вечер.

Последното известно местоположение на самолета е било в района Basin на Северния ръб. В ранните часове на 16 ноември Отделът за обществена безопасност на Аризона е извършил въздушно търсене с инфрачервена техника и системи за нощно виждане.

Останките са открити сутринта

Екипи на Националната служба за парковете са открили самолета и разпръснатото поле от отломки около 10:15 часа местно време. В официалното съобщение на службата се посочва:

„Няма оцелели.“

В спасителната операция са участвали още екипи от окръзите Коконино в Аризона и Кейн в съседния щат Юта, както и Координационният център за спасяване на Военновъздушните сили на САЩ.

Имената на загиналите не са съобщени. Националната служба за парковете заяви, че самоличността им се пази в тайна от уважение към семействата.

Разследването продължава

Причината за катастрофата все още не е установена. Националният съвет за безопасност на транспорта разследва инцидента с подкрепата на Националната служба за парковете.

Засега няма официални данни за техническа повреда, грешка на пилота или метеорологични условия като причина за падането. Разследващите трябва да установят маршрута на самолета, обстоятелствата около последния му полет и причината за загубата на контакт.

Източници: azfamily.com, ksl.com, knau.org