Одобрението за работата на Доналд Тръмп като президент остава 32%. Това показва ново проучване на Reuters/Ipsos, проведено непосредствено преди обиколката му в Източна Азия. Рейтингът е непроменен в четири поредни изследвания от средата на октомври, когато е отчетено най-ниското ниво за президента – 31%.

Проучването е проведено онлайн сред 1521 пълнолетни американци, а границата на статистическата грешка е около три процентни пункта. Резултатът показва, че Тръмп остава в близост до най-ниската си обществена подкрепа, въпреки че рейтингът му се е повишил с един пункт спрямо дъното от октомври.

Цените и войната в Иран тежат върху рейтинга

Според Reuters спадът в популярността на президента е свързан с нарастващото недоволство от поскъпването на горивата и натиска върху личните финанси. Само 31% от анкетираните подкрепят войната на САЩ с Иран.

„Само 31% от американците подкрепят войната в Иран“, показва проучването Reuters/Ipsos.

Недоволството от икономическата ситуация се проявява и в оценките за отделни политики. В предходното изследване на Reuters/Ipsos 21% одобряват начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, а 25% дават положителна оценка на управлението на икономиката. По-висока е подкрепата за политиката му по имиграцията – 38%.

Данните идват след междинните избори на 3 ноември, при които Републиканската партия загуби контрола над Конгреса. Демократите трябва да поемат контрола над Камарата на представителите и Сената през януари.

Президентът заминава за Филипините и Китай

Тръмп напусна Съединените щати на 16 ноември и първо се отправи към Манила, където ще участва в срещи с лидерите на държавите от Югоизточна Азия. Следващата му спирка е Шънджън, Китай, където ще се проведе срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

В Китай Тръмп трябва да разговаря с президента Си Дзинпин. По информация на Асошиейтед прес в програмата са предвидени и тристранни разговори с китайския лидер и руския президент Владимир Путин, насочени към ядрените арсенали и международната сигурност.

Пътуването дава на Белия дом възможност да насочи вниманието към външната политика след изборното поражение на републиканците. В същото време резултатът от проучването показва, че вътрешнополитическият натиск върху Тръмп остава силен.

Републиканците запазват подкрепата си за Тръмп

Подкрепата за президента остава значително по-висока сред републиканците. 75% от тях заявяват положително отношение към Тръмп, а 77% дават същата оценка на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Проучването показва и напрежение сред демократите. Само 34% от тях имат положително отношение към лидера на партията в Сената Чък Шумър, докато 43% го оценяват отрицателно. За сравнение, през февруари положителните оценки за него са били 38%, а отрицателните – 37%.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис се представя по-добре: 40% от демократите го оценяват положително, а 29% – отрицателно. Данните показват, че и двете партии влизат в новия политически сезон под натиск, но причините за него са различни – икономическо недоволство при републиканците и спор за партийното лидерство при демократите.

Източници: investing.com, straitstimes.com, apnews.com