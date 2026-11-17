Иран разработва планове за възможна атака срещу високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп във Вашингтон, като сред обсъжданите средства са т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие. Това съобщава CNN, позовавайки се на седем американски представители, запознати с нови разузнавателни данни.

Американските власти не смятат, че става дума за непосредствено предстоящо нападение. Източници, запознати с информацията, описват иранското планиране като опит да бъдат създадени различни възможности за действие, а не като доказателство, че Техеран вече е взел решение да пристъпи към атака.

Въпреки това разузнавателните сведения са предизвикали поредица от срещи във Вашингтон. Двама от американските представители са заявили, че през последната седмица са проведени няколко обсъждания за противодействие на потенциалната заплаха. Според тях плановете включват конкретни места и цели.

„Дали действително разполагат с хора на място, които могат да изпълнят плана, е въпрос, по който има спорове“, е заявил един от източниците.

Говорителката на Белия дом Лорън Бис заяви, че администрацията следи „всички потенциални заплахи“, но към момента няма достоверна заплаха за територията на САЩ.

Какво представлява „мръсната бомба“

Радиологичната бомба не предизвиква ядрена верижна реакция. Тя използва конвенционален взрив, за да разпръсне радиоактивен материал. Според американските представители подобно оръжие е по-скоро средство за терор, отколкото за прецизен удар. Взривът вероятно би причинил основната част от жертвите, докато радиацията може да направи отделни райони опасни за обитаване.

Основното затруднение при изработването на такава бомба е набавянето на радиоактивния материал. Американски представители смятат, че Иран не е придобил внезапно нови способности, но стимулът му да използва подобен сценарий може да е нараснал заради американските удари и икономическата блокада срещу страната.

Американското разузнаване е засекло разговори, според които Иран може да е складирал материали за изработване на бомба в САЩ. Достоверността на тези сведения се оценява различно от представителите, но част от тях смятат, че радиоактивни материали или химически агенти биха могли да бъдат внесени и подготвени предварително.

Отговорът на Иран

Говорител на иранската мисия в ООН заяви, че страната смята използването на химически оръжия при всякакви обстоятелства за напълно незаконно и „категорично отхвърля и недвусмислено опровергава“ твърденията като неверни и фабрикувани. Изявлението не разглежда пряко сведенията за възможен план за радиологична атака.

Заплахите срещу американски представители са довели и до промени в мерките за сигурност. Министърът на финансите Скот Бесънт е бил преместен във военно жилище, съобщават американски представители.

На този фон продължават дипломатическите разговори за прекратяване на конфликта. Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че войната ще приключи „съвсем скоро“, но американските власти паралелно подготвят действия срещу възможни атаки на иранска територия или от ирански агенти в САЩ.

Допълнително затруднение за разузнавателните служби е изтичането през юни на законов инструмент, позволяващ събиране на комуникации на чужденци. Разрешенията, издадени преди изтичането му, остават валидни до март 2027 г., но американски представители предупреждават, че без подновяване на закона ще бъде загубен един от основните инструменти за предотвратяване на терористични планове.

Източници: edition.cnn.com