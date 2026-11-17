Сенатската комисия по бюджетните кредити на САЩ предлага да бъдат отпуснати 750 милиона долара за военна помощ на Украйна през финансовата 2027 година. Средствата са включени в публикувания проект за бюджета на Пентагона и са предназначени за Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна.

Сумата е записана в раздела за оперативна и поддържаща дейност на Агенцията за отбранително-сигурностно сътрудничество. Според текста парите ще могат да бъдат използвани за обучение, оборудване, летална помощ, логистика, доставки и услуги. За отпускането им ще бъде необходимо съгласието на държавния секретар на САЩ.

Още новини от Украйна

Финансирането ще остане достъпно до 30 септември 2028 г. Законопроектът предвижда и Министерството на отбраната да уведомява Конгреса за планираните разходи, както и да представя периодични отчети за използването на средствата.

Почти 1,1 трилиона долара за отбраната

Проектът за бюджета предвижда общо почти 1,1 трилиона долара дискреционно финансиране за Министерството на отбраната и американската разузнавателна общност. В сумата са включени 47,2 милиарда долара за допълнително производство и ускоряване на доставките на боеприпаси, както и 35,6 милиарда долара за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Председателят на подкомисията по отбраната Мич Макконъл заяви, че „характерът на военните действия се променя“ и че съперниците на САЩ работят все по-тясно заедно. По думите му бъдещите отбранителни способности изискват постоянни инвестиции, а не еднократни увеличения на бюджета.

Предложението още не е закон

Решението на комисията е част от годишната процедура по приемане на федералния бюджет. Проектът трябва да бъде разгледан от Сената и Камарата на представителите, а след това да бъде подписан от президента, за да влезе в сила.

Това е отделно от по-ранното решение на Сенатската комисия по въоръжените сили да увеличи до 750 милиона долара разрешеното финансиране по същата инициатива в законопроекта за националната отбрана. Този закон определя политиката и разрешените разходи, докато бюджетният закон осигурява самото финансиране.

Източници: kyivindependent.com, investing.com