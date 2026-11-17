Тайван е засякъл два руски военни самолета, навлезли от североизток в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на острова, съобщи Министерството на отбраната в Тайпе.

Самолетите са прелетели над източното крайбрежие на Тайван, след което са напуснали зоната южно от окръг Тайтунг. Министерството не съобщава за инцидент или сблъсък по време на полета.

Подобни съобщения от Южна Корея и Япония

По-рано Южна Корея и Япония също съобщиха за подобни инциденти с руски военни самолети. Случаите се развиват на фона на дипломатически форуми в Източна Азия и предстоящата в четвъртък среща в китайския град Шънджън между президентите на САЩ, Китай и Русия.

Военната активност в района привлича допълнително внимание заради напрежението около Тайван. Китай разглежда острова като своя провинция и редовно изпраща военни кораби и самолети в районите около него.

Напрежението между Тайван и Москва

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Тайван се присъедини към западните санкции срещу Москва. През 2023 г. два руски военни кораба бяха забелязани край източното крайбрежие на острова.

Последното съобщение на Тайван е за навлизане на руски самолети в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана. Тази зона служи за наблюдение и идентифициране на въздушни цели и не е равнозначна на навлизане във въздушното пространство над територията на острова.

Източници: bta.bg