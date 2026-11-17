Кирило Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и пратеник на Владимир Путин във Вашингтон, вероятно е разговарял лично с Доналд Тръмп, а не само с представители на американския президент. Това твърди украинският политически анализатор Игар Тишкевич в публикуван анализ. По думите му е била заявена готовност за „голяма сделка“, която излиза извън рамките на войната между Русия и Украйна, докато срещи с украинската страна не са провеждани.

Тишкевич смята, че Москва отдавна се опитва да отдели руско-американските отношения от войната. Според него руската страна представя конфликта като пречка пред бъдещи икономически проекти, а отношенията със САЩ — като поле за сделки, достъп до ресурси и възстановяване на бизнес връзки.

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Какви предложения може да е направила Москва

В анализа са посочени няколко възможни направления на подобна договореност. Сред тях са разработване на ресурси в Арктика, участие на американски компании в арктически проекти, изграждане на логистика и пристанища, както и добив на въглеводороди в руския Далечен изток.

Тишкевич допуска още съвместна търговия с въглеводороди в Европа и внос на технологично оборудване от САЩ или от американски компании. Като отделна възможност той посочва сближаване на позициите по нови договори за неразпространение на ядрените оръжия.

„Путин това отлично разбира и подхвърля бонбон“, пише анализаторът, описвайки възможните предложения към американската страна.

Според Тишкевич интересът на Тръмп не се изчерпва с икономиката. Той свързва евентуалната сделка с необходимостта американският президент да представи дипломатически успех по иранския въпрос, включително във връзка с руско-иранското сътрудничество, световния петролен пазар и ядрените материали.

Предупреждение за натиск върху Украйна

Анализаторът смята, че Москва използва засиления интерес на Вашингтон, за да настоява за максимални отстъпки от Украйна, европейските членове на НАТО и Европейския съюз. Според него евентуално мирно споразумение, постигнато за сметка на Украйна, може да бъде представено от Тръмп като успех на външната му политика и начин войната да бъде извадена от дневния ред.

„Най-близките два месеца ще преминат под знака на доста силен натиск от страна на САЩ“, предупреждава Тишкевич. Той определя активността на украинската дипломация през този период като „изключително важна“.

Ако американската инициатива не доведе до резултат, според анализа може да бъде търсен нов преговорен формат. В него Тишкевич вижда не само САЩ и ЕС, но и Турция, Индия и Китай — държави, от които Русия зависи в различна степен.

Анализаторът призовава украинската дипломация да разговаря с тези страни през техните интереси, а не единствено чрез призиви към европейски ценности. По думите му това е задача, която украинското външно министерство и президентската администрация трябва да решат до края на годината.

Текстът е авторски анализ и изразява личната позиция на Игар Тишкевич.

Източници: focus.ua