Рейтингът на одобрение за президента на САЩ Доналд Тръмп остава близо до най-ниското си равнище от началото на президентството му. Според проучване на Ройтерс/Ипсос 32% от анкетираните одобряват работата му, докато 66% не я одобряват.

Резултатът от 32% се запазва в четири поредни изследвания на Ройтерс/Ипсос. В средата на октомври одобрението за Тръмп е спаднало до 31% – най-ниският показател, отчетен за него досега. Новото проучване е проведено онлайн между 13 и 16 ноември, като в него са участвали 1521 пълнолетни американци. Допустимата грешка е около 3 процентни пункта.

Ниска подкрепа за военните действия срещу Иран

Данните показват и ограничена обществена подкрепа за военните действия на САЩ срещу Иран. Само 31% от анкетираните заявяват, че подкрепят войната, докато 64% са против военните действия.

Междинните избори за Конгреса се проведоха на 3 ноември. Публикацията свързва спада в популярността на Тръмп с поскъпването на горивата и натиска върху личните финанси на американците, породени от военния конфликт.

Предишни данни за администрацията

Непосредствено преди междинните избори рейтингът на Тръмп също е бил 31%. Друго проучване е показало, че близо 70% от американските избиратели са разтревожени от корупция и конфликти на интереси в президентската администрация.