Кувейтската противовъздушна отбрана пресреща атаки с враждебни дронове, съобщи Генералният щаб на армията. Военните не посочиха произхода на безпилотните апарати, нито дадоха подробности за броя им или за евентуални поразени цели.

„Всеки взрив, който се чува, е резултат от прехващането на враждебни атаки от системите за противовъздушна отбрана“, заяви кувейтската армия. Гражданите и жителите бяха призовани да спазват указанията за сигурност и безопасност и да не се приближават до оперативни райони.

Почти едновременно Бахрейнското министерство на вътрешните работи отправи предупреждение за „възможна заплаха“. Властите призоваха населението да запази спокойствие и да се придвижи до най-близкото безопасно място. Министерството не уточни какъв е характерът на заплахата.

Близо час след предупреждението Бахрейн обяви отбой. Не са съобщени потвърдени данни за жертви или материални щети, свързани с последния сигнал. Бахрейн е домакин на Пети флот на Военноморските сили на САЩ, което го превръща в ключова част от американското военно присъствие в Персийския залив.

Нов обмен на удари между САЩ и Иран

Предупрежденията в двете държави дойдоха на фона на ново изостряне между САЩ и Иран. Според Ройтерс Вашингтон е нанесъл удар по иранска площадка за изстрелване на ракети, след като Техеран заяви, че е атакувал американска радиолокационна система в Бахрейн.

По-рано Бахрейн съобщи, че е прехванал иранска въздушна атака над своя територия. Иран твърди, че мишена е била американска военна база. Американската агенция Асошиейтед прес определи последния удар по американски обект в Бахрейн като трета иранска атака през последните дни срещу американски военни цели в кралството.

Към последното съобщение Кувейт не е обявил кой стои зад атаките с дронове, а Бахрейн не е дал допълнителна информация за причината за предупреждението. Следващите указания на властите ще определят дали ще бъдат въведени нови мерки за сигурност.

Източници: streetinsider.com, apnews.com, aljazeera.com