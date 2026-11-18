Израелският парламент избра Матан Кахана от партията „Яшар“ за нов председател на Кнесета. Той получи 66 гласа в 120-местната камара, докато кандидатът на „Ликуд“ Офир Кац беше подкрепен от 52 депутати. Кахана сменя на поста Амихай Охана, който също е представител на партията на Бенямин Нетаняху.

Гласуването се проведе след дебат, продължил около седем часа. Победата на Кахана беше осигурена от блока около Гади Айзенкот, както и от арабски парламентарни формации. Така противниците на Нетаняху получиха контрол върху една от ключовите позиции в парламента още преди да е сформирано ново правителство. Асошиейтед прес определи избора като важна стъпка за промяна на политики, приети от досегашното управление.

„Председател за всички“

„Кнесетът на Израел е домът на всички граждани на държавата и възнамерявам да бъда председател за всички“, заяви Кахана в първата си реч след избора, цитирана от Ройтерс.

Новият председател е депутат от партията „Яшар“ на Айзенкот. Изборът му укрепва парламентарната позиция на Айзенкот, който се опитва да състави коалиция и да замени правителството на Нетаняху. Председателят на Кнесета има значително влияние върху законодателния дневен ред и върху това кои законопроекти да бъдат внесени за гласуване.

Вотът преди съставянето на правителство

Парламентарните избори в Израел се проведоха на 27 октомври, но не доведоха до незабавно формиране на управляваща коалиция. На 8 ноември президентът Ицхак Херцог възложи на Айзенкот да състави правителство, след като зад кандидатурата му застанаха представители на формации с общо 67 депутати. Нетаняху получи препоръките на представители на 46 депутати.

Айзенкот разполага с 28 дни за преговори, като при необходимост може да поиска още 14 дни. До съставянето на нов кабинет изборът на Кахана позволява на неговия блок да влияе върху работата на парламента и да подготвя законодателни промени.

Избирането на новия председател не означава автоматична смяна на правителството. Следващият решаващ етап са коалиционните преговори на Айзенкот и евентуалното гласуване на доверие в Кнесета.

Източници: apnews.com, wtaq.com, jpost.com