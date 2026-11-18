Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за среща и разговори със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но такава среща все още не е насрочена за предстоящото му посещение в Китай. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Асошиейтед прес.

Рубио каза, че Тръмп гледа сериозно на възможността да разговаря с Ким, тъй като подобна среща може да помогне за намаляване на напрежението между Вашингтон и Пхенян. „Не казвам, че среща ще има утре. Казвам само, че президентът е готов да се срещне и да разговаря, както направи по време на първия си мандат“, заяви държавният секретар.

Коментарът му дойде, след като Тръмп сам повдигна въпроса за възможна среща с Ким по време на пътуването си до Китай. Американският президент каза, че двамата може да се видят, но добави, че евентуалното пристигане на севернокорейския лидер зависи от китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп и Ким вече са разговаряли три пъти

Тръмп и Ким се срещнаха три пъти по време на първия мандат на американския президент. Първата среща беше в Сингапур през юни 2018 г., втората – в Ханой през февруари 2019 г., а третата се състоя на границата между Северна и Южна Корея, в демилитаризираната зона.

Тогавашната дипломация не доведе до трайно споразумение за ядрената програма на Северна Корея. Въпреки това Тръмп многократно е говорил за добрите си лични отношения с Ким и е изразявал готовност за нов разговор.

Среща с Ким не е част от официалната програма

Тръмп пътува до китайския град Шънджън за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. В рамките на визитата са планирани разговори с президента на Китай Си Цзинпин и с руския президент Владимир Путин.

Асошиейтед прес уточнява, че евентуална среща с Ким не е потвърдена и не фигурира в официално обявения график. Рубио също не посочи дата или място, на които би могъл да се проведе подобен разговор.

На 31 октомври държавният секретар заяви, че Тръмп би разговарял с Ким, ако Пхенян е готов да обсъжда въпроси, които са важни за САЩ и съюзниците им, включително Южна Корея. Тогава Рубио подчерта, че нищо не е насрочено.

Южнокорейското правителство заяви, че подкрепя диалога между Вашингтон и Пхенян и е готово да съдейства, ако това се наложи. Засега обаче няма потвърждение, че Ким ще присъства в Шънджън или че ще разговаря с Тръмп по време на азиатската му обиколка.

Източници: apnews.com, en.yna.co.kr