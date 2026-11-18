Иранските въоръжени сили са нанесли удар по американска военна база в Кувейт, съобщи Press TV. В публикацията не се посочват името на базата, използваните оръжия, нанесените щети или евентуални жертви.

Твърдението не е потвърдено от американската страна. Няма и официално съобщение от Кувейт, че американски военен обект е бил поразен.

Кувейт съобщи за атаки с дронове

Генералният щаб на въоръжените сили на Кувейт заяви, че противовъздушната отбрана реагира на „враждебни атаки с дронове“. Военните посочиха, че звуците от експлозии са били предизвикани от прехващането на дронове, и призоваха населението да следва указанията за сигурност.

Кувейтските власти не уточниха кой е извършил атаките, какви са били целите и дали има поражения по военни или граждански обекти. Така към момента е потвърдено само наличието на въздушна заплаха и действия на местната противовъздушна отбрана, но не и успешен удар по американска база.

Ескалация в Персийския залив

Съобщението за Кувейт идва след нови атаки между Иран и САЩ в региона. Асошиейтед прес съобщи, че Иран е използвал дронове срещу американска радарна инсталация в Бахрейн. Според агенцията американските сили са отвърнали с удари по ирански цели.

Американски военен представител заяви, че американски самолети са използвали високоточни боеприпаси срещу площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм. По думите му операцията е била извършена в рамките на самоотбрана и е била насочена срещу обект на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Няма данни, че последните съобщения за Кувейт са довели до затваряне на въздушното пространство или до обявяване на жертви. Не е потвърдено и дали твърденият удар по американска база е различен от атаките с дронове, за които съобщиха кувейтските военни.

Източници: aljazeera.com, apnews.com