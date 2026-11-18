Съветът за мир, който следи изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа, обвини Израел и палестинското движение „Хамас“, че не изпълняват ангажиментите си за прекратяване на военните действия. В доклад до Съвета за сигурност на ООН органът предупреди, че споразумението за прекратяване на огъня е застрашено от провал, докато населението на анклава продължава да живее при бедствени условия.

Документът е от 12 страници и е вторият доклад на Съвета за мир до ООН, откакто подкрепеното от САЩ споразумение влезе в сила преди 13 месеца. Очаква се заключенията да бъдат представени на заседание на Съвета за сигурност в Ню Йорк в края на ноември.

„Разминаването между договореното и случващото се на терен обаче остава основната заплаха за процеса“, се посочва в доклада.

В документа се предупреждава още, че прекратяване на огъня, което не води до видими резултати, не може да бъде поддържано безкрайно.

Мирният план остава в застой

Примирието сложи край на мащабните бойни действия, но по-широкият план не напредва. Той предвижда „Хамас“ да се разоръжи, израелските войски да се изтеглят, а в Газа да започне възстановяване.

През юли „Хамас“ прие предложена от Съвета за мир пътна карта за предаване на оръжията си и прехвърляне на управлението на анклава на преходна гражданска администрация. Израел отхвърли документа и заяви, че няма да изтегли войските си, докато структурите на движението не бъдат ликвидирани.

Според доклада Израел нанася почти ежедневни удари по цели в Газа, а бойци на „Хамас“ продължават да нападат израелските войски. „С всеки изминал ден, в който Израел продължава да нанася удари по цели на „Хамас“, той отлага възможността да се провери на практика дали движението ще изпълни ангажиментите си по пътната карта“, се казва в документа.

Милиони палестинци остават без нормални условия за живот

Над два милиона палестинци са принудени да живеят на около една трета от територията на Газа, предимно в импровизирани палатки и повредени сгради. Около две трети от анклава са под израелски контрол и са до голяма степен разрушени и обезлюдени.

Съветът за мир критикува израелското правителство за липса на решения относно обучението и разполагането на палестински граждански полицейски сили, които да поемат функциите по поддържане на обществения ред от „Хамас“. Според доклада ограниченията върху доставките и недостигът на средства затрудняват подготовката за сезонните наводнения. Проливни дъждове вече са наводнили лагери за разселени хора в различни части на Газа.

В същото време „Хамас“ събира данъци върху стоките, които влизат в анклава, което според документа се отразява на наличността на стоки от първа необходимост.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху и говорител на политическото бюро на „Хамас“ не са отговорили веднага на исканията за коментар. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната няма да изтегли войските си от Газа, докато „Хамас“ не бъде ликвидиран и анклавът не бъде демилитаризиран.