Мали е закупила от Русия седем летателни машини – четири транспортни вертолета Ми-8, два ударни Ми-24 и един транспортен самолет Ил-76. Стойността на сделката не е оповестена, а информацията за доставката е представена от Иван Киричевски, военнослужещ и експерт на Defense Express.

Според публикацията покупката е финансирана със средства на Мали. Оборонният бюджет на страната за 2026 г. е приблизително 0,9 млрд. долара. Въоръжените сили наброяват около 21 000 военнослужещи, а паравоенните формирования – още около 20 000 души.

Мали увеличава авиационния си парк

Доставката е значителна за малийските военновъздушни сили, които преди нея са разполагали с два Ми-24 и пет Ми-8. „Може да се говори за доста значителна за тази страна доставка на авиационна техника“, заявява Киричевски.

Той посочва, че през 2022 г. Мали е получила от Русия два щурмови самолета Су-25, но и двата са били загубени в рамките на една година бойни действия. В периода 2022–2023 г. Русия е доставила и 11 учебно-бойни самолета L-39C, които при определени условия могат да бъдат използвани като леки щурмови самолети.

Руски контингент от около 1300 души

В Мали е разположен един от най-големите контингенти на руския „Африкански корпус“ – около 1300 души. Това е един от факторите, които Defense Express свързва с военното значение на страната за Москва.

Киричевски допуска, че Русия може да е предоставила Ми-8, Ми-24 и Ил-76 на Мали на минимална цена, ако машините са били излишни за руската страна. Тази оценка не е придружена от публично обявена стойност на сделката или от официални данни за условията по договора.

Източници: obozrevatel.com, defence-ua.com