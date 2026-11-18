Държавният департамент на САЩ отново предупреди американските граждани в Саудитска Арабия и Бахрейн за риск от нападения, свързан с конфликта с Иран и действията на подкрепяните от Техеран йеменски хуси.

Американските власти призоваха гражданите си чрез социалната платформа „Екс“ да проявяват „повишено внимание“. Указанията повтарят предишни предупреждения, отправени през октомври.

Съобщения за прехванати ракети и дронове

Предупреждението беше разпространено след нови съобщения за въздушни атаки в района на Персийския залив. Бахрейн обяви, че е осуетил нови ирански въздушни атаки.

Саудитска Арабия съобщи, че през деня е прехванала две ракети и два дрона. Кралството редовно е мишена на атаки от страна на хусите, които са подкрепяни от Иран.

Държавният департамент поддържа за Саудитска Арабия и Бахрейн ниво 3 на предупреждение за пътуване – „Преразгледайте пътуването“. Като основания са посочени тероризмът и въоръженият конфликт.

В актуализацията за Саудитска Арабия американските власти посочват увеличен потенциал за въоръжени атаки от подкрепяните от Иран хуси, както и опити на Иран да насочва действия срещу американски правителствени служители в региона.

Предупреждението не съдържа съобщение за промяна в дипломатическия статут на американските представителства в двете държави. То е насочено към повишаване на вниманието на американските граждани на фона на продължаващите атаки и на риска от нови удари.