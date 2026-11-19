Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е унищожила балистична ракетна площадка в йеменската провинция Саада, докато напрежението около корабоплаването в Ормузкия проток продължава да се изостря.

Коалицията воюва срещу хусите в Йемен. В публикуваното съобщение не се посочват данни за жертви или за нанесени щети извън ракетната площадка.

Сигнали за инциденти с танкери

Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщи, че снаряд е поразил петролен танкер в Ормузкия проток, край бреговете на Оман. Не е уточнено дали корабът е потънал, какъв е размерът на щетите и има ли пострадали членове на екипажа.

Паралелно с това Иранската армия заяви, че три петролни танкера са се запалили, след като са „попаднали на морски мини“ източно от Ормузкия проток. Твърдението не е независимо потвърдено в публикуваната информация.

Двата типа съобщения очертават различни версии за опасностите по ключовия морски маршрут. За единия танкер британската морска агенция говори за удар от снаряд, докато Иран свързва три други инцидента с морски мини.

Ескалация по два фронта

Ударът в Саада и съобщенията за корабите идват на фона на продължаващи бойни действия между саудитската коалиция и хусите, както и на нарастващите рискове за плавателните съдове в Ормузкия проток.

На този етап няма потвърдени данни за човешки жертви при атаката в Йемен или при инцидентите с танкерите. Не е съобщено и дали корабоплаването през протока е преустановено.

Източници: aljazeera.com