Израелски сухопътни сили започнаха рядка операция в централната част на Газа, западно от така наречената Жълта линия. Танкове са навлезли източно от бежанския лагер Нусейрат и са достигнали до главния път Салах ад-Дин под прикритието на артилерийски огън.

Преди началото на операцията Израел издаде заповеди за евакуация на жителите в район северно от Нусейрат и бежанския лагер Бурейдж. Част от пътя Салах ад-Дин, който свързва северната и южната част на ивицата, е била затворена за движение.

Армията: Целта е тунел

Израелските сили за отбрана заявиха, че са започнали съвместна операция с вътрешната служба за сигурност Шин Бет за разрушаването на тунел, който определят като „терористичен“. Според армията съоръжението е представлявало „непосредствена и пряка заплаха“ за израелските войници.

„Войниците ще продължат да действат, за да отстранят всяка непосредствена заплаха и да осуетят опитите на Хамас да навреди на израелски цивилни или войници, както и да наруши споразумението“, заявиха израелските сили.

Говорител на израелския орган КоГАТ на арабски език предупреди цивилните да се отдалечат от района заради собствената си безопасност. Израелската армия посочи, че действията се извършват в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 г.

Хамас обвини Израел в нарушение на примирието

Хамас определи навлизането на израелски военни машини отвъд Жълтата линия и разпоредената евакуация като „опасно развитие и явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня.

Жълтата линия обозначава зоната, до която израелските сили са се изтеглили по силата на примирието. Според Би Би Си Израел контролира над 60% от територията на Газа.

Жители напуснаха домовете и убежищата си

Кадри, публикувани от палестински медии и в социалните мрежи, показват семейства, които напускат района край Нусейрат след издаването на заповедите. Видео, проверено от Би Би Си, показва мъж, който се навежда при артилерийски огън, а след това тича по пътя Салах ад-Дин, на около 1,5 км западно от Жълтата линия.

„Израелската окупация сега стреля безразборно близо до къщите и палатките на хората“, казва мъжът във видеото.

Жител на Нусейрат, който е бил принуден да напусне, заяви пред арабската служба на Би Би Си, че хората са оставили всичките си вещи.

„Не можахме да вземем нищо със себе си – дори одеялата, възглавниците или дрехите. Нямахме избор, освен да оставим всичко“, каза той.

Друг жител съобщи за стрелба и обстрел и заяви, че има множество пострадали, включително загинали. Израелската армия не даде конкретен отговор на съобщенията за жертви, а изпрати общо изявление за операцията.

Насилието в Газа продължава с почти ежедневни израелски удари, а условията за около 2,1 милиона души остават тежки. Новото сухопътно навлизане поставя под напрежение споразумението за прекратяване на огъня, което според Хамас вече е било нарушено.

Източници: bbc.co.uk