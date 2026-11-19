Федерален съдия в САЩ удължи с още 14 дни забраната за строителство на планираната от Доналд Тръмп 76-метрова Триумфална арка близо до военното гробище Арлингтън във Вашингтон. Така проектът остава временно блокиран до 3 декември 2026 г. или до произнасяне на съда по искането за по-дългосрочна забрана.

Окръжният съдия Таня Чуткан е издала първата ограничителна заповед на 5 ноември. В новото си разпореждане тя посочва, че има „основателна причина“ мярката да бъде продължена, за да може съдът да разгледа внесените жалби и правните аргументи по делото.

Жалби от Вирджиния и окръг Колумбия

Срещу проекта са внесени жалби от щата Вирджиния и окръг Колумбия. Ищците са поискали предварителна забрана, която да спре строителството, докато съдебният спор продължава. Новото решение не прекратява проекта окончателно, а запазва действащата забрана за още две седмици.

Проектът предвижда арка в близост до Арлингтън, на място, което има визуална и историческа връзка с мемориалните пространства във Вашингтон. Според ищците строителството може да засегне обществените пространства и да бъде предприето без необходимите федерални проверки и разрешение от Конгреса. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в рамките на делото.

Още проекти на Тръмп са оспорвани

Съдебният спор за Триумфалната арка е част от по-широка съпротива срещу строителните инициативи на Тръмп във Вашингтон по време на втория му мандат. Сред тях са бална зала в Белия дом, обновяване на отразяващия басейн на Мемориала на Линкълн и предложено голф игрище на около два километра от Белия дом.

Следващият важен срок по делото е 3 декември, когато изтича удължената забрана, ако съдия Чуткан не се произнесе по-рано или не постанови ново удължаване. До тогава строителни дейности по арката не могат да бъдат предприемани.

Източници: apnews.com, investing.com