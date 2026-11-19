САЩ наложиха нови санкции срещу ливанската асоциация Wa Ta’awanu Association, трима души и две златни компании, които американските власти свързват с финансовата мрежа на „Хизбула“. Решението е част от усилията на Вашингтон да прекъсне достъпа на ливанската групировка до средства, за които се твърди, че идват от Иран.

Американското Министерство на финансите определи асоциацията като структура, свързана с „Хизбула“, която прикрива дейността на организацията под формата на хуманитарна помощ. Името Wa Ta’awanu произлиза от арабски израз, който означава „и си сътрудничете“ и е начало на популярен стих от Корана.

Кои са включени в санкционния списък

Под санкции попадна основателят на асоциацията Афиф Абдел Рида Шуман. Американските власти санкционираха и бизнесмените братя Хасан Кечен и Ибрахим Кечен, като ги обвиниха, че са насочвали средства от Иран към „Хизбула“.

В списъка са добавени и две златни компании, за които се твърди, че се управляват от братята Кечен. Министерството на финансите на САЩ заяви, че благотворителни организации и хуманитарни инициативи могат да бъдат използвани за пренасочване на средства към дейности на „Хизбула“.

„Опитите на иранския режим да накърнява суверенитета на Ливан чрез терористични посредници като „Хизбула“ няма да бъдат толерирани“, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.

Санкциите са част от по-широк натиск

Администрацията на президента Доналд Тръмп представи мерките като част от по-широка кампания за разрушаване на финансовите мрежи на „Хизбула“ и ограничаване на ресурсите за съюзниците на Иран. Групировката е включена в американския списък на чуждестранните терористични организации от 1997 г.

Новите санкции идват на фона на продължаващия натиск срещу Иран. САЩ поддържат военноморска блокада и операцията Task Force Iron Gate, която цели да спре доставките за Иран по суша и през Каспийско море. В региона наскоро пристигна американският самолетоносач USS Theodore Roosevelt.

Американските военни предупредиха, че ще приемат прехвърлянето по море на товари от кораби, натоварени в Иран, като опит за заобикаляне на блокадата и заявиха, че могат да предприемат действия срещу такива плавателни съдове.

Миналата седмица държавният секретар Марко Рубио заяви пред външните министри от Г-7, че САЩ ще продължат да налагат „опустошителни“ икономически разходи на Иран.

Отговорът на „Хизбула“

„Хизбула“ е отхвърляла предишни американски санкции и ги е определяла като опит за сплашване на „свободния ливански народ“. Групировката заяви, че икономическите мерки няма да имат „абсолютно никакъв практически ефект“ върху стратегическите ѝ решения.

Източници: aljazeera.com